النائب هشام الحصرى: ما حققه السيسى فى 7 سنوات بقطاع الزراعة والرى «إعجاز»

جدة - نرمين السيد - وقال الحصرى ، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الـ 7 سنوات الأخيرة حققت مصر التنمية الشاملة والمستدامة فى كل القطاعات من تعليم وزراعة وصحة وغيرها، مؤكدا أن هذا الإنجاز تحقق إقرارا واعترافا من الرئيس السيسى بأهمية هذه القطاعات وخصوصا الزراعة والرى.

وأضاف أن الرئيس السيسى يسير فى قطاع الزراعة والرى عبر استراتيجية واضحة يتبع نهجا حكيما وفق خطط مدروسة تهدف فى المقام الأول تحقيق الاكتفاء الذاتى للمصريين كلهم فى هذا القطاع، منوها بأن تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى المساحات المزروعة التى يتم إضافتها إلى الرقعة الزراعية لم تستطع الدولة إضافتها فى العهود السابقة .

ونوه الحصرى بأن المشروع العملاق الذى أطلقه الرئيس السيسى، وهو مشروع الدلتا الجديدة، يهدف إلى الوصول إلى درجة كبيرة من الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، وتوفير فرص العمل للشباب من الأيدى العاملة فى هذا القطاع ، مشيرا إلى أن مصر تمتلك حاليا من الصادرات للمحاصيل ما هو 2ر5 مليون طن يمثل نقلة نوعية فى صادرات مصر ويمكن زيادة ذلك خلال 3 سنوات مما يؤكد نجاح هذه المنظومة.

ولفت إلى أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى تعمل على دعم الفلاح المصرى وإزالة كل المعوقات التى تقف أمام صناعته وهى الزراعة، مؤكدا أن الفلاح المصرى يمر بعصره الذهبى خلال فترة تولى الرئيس السيسى الحكم، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى يعطى تعليمات مباشرة بدعم الفلاح وتوفير أجواء النهوض به فى كل القطاعات.

وتابع الحصرى أن قطاع الزراعة من أهم القطاعات فى مصر، والرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا وحقيقيا بهذا القطاع وذلك على أرض الواقع عبر مشروعات عملاقة تم تنفيذها وتعمل حاليا من أجل تطوير وتنمية الزراعة فى مصر، مؤكدا أن مشروع تبطين الترع والدلتا الجديدة وتطوير البحيرات وإنشاء محطات الثروة الحيوانية واستخدام طرق جديدة للرى كلها عنوان التطوير والاهتمام بهذا القطاع.

كما ضرب الحصرى مثلا يهدف إلى تأكيد الاهتمام بالفلاح وعصره الذهبى بما أقرته الحكومة من حزم تمويلية للتحويل من نظام الرى بالغمر إلى نظام الرى بالتنقيط، كاشفا أن البنك الزراعى قام بعدة مبادرات وأهمها إسقاط بعض الديون عن الفلاح وتقليل الفائدة على المزارعين وتوفير قروض ذات المدة الطويلة من أجل تطوير قطاع الزراعة وهناك مبادرات أخرى سيتم الإعلان عنها فى وقتها كلها فى صالح الفلاح المصرى.

وأشار الحصرى أن مصر حاليا بقيادة الرئيس السيسى تقوم بمشروع عملاق بهدف الحفاظ على المياه وتوفير طرق رى حديثة من أجل زيادة الرقعة الزراعية، موضحا أن مصر تنفذ حاليا مشروع تبطين الترع فى القرى والنجوع بمسافة تزيد عن 20 ألف كم وبتكلفة تزيد عن 70 مليار جنية من أجل تغيير وجه الترع فى مصر وجعلها حضارية وتتماشى مع تطوير قطاع الزراعة لتوفير مياه الرى.

ولفت إلى أن المشروع القومى والمبادرة الرئيسية لتبطين الترع الذى يتم تنفيذه حاليا على أرض الواقع ينهى مشكلة زمنية كبيرة الخاصة الرى والتى كانت أكبر هذه المشكلات هى نهايات الترع أو التى كانت لا تصل إليها المياه وكان هناك دمار للأراضى المتاخمة لها ولكن لا تصل إليها المياه وكانت هناك معاناة كبيرة جدا، مؤكدا أن الغد أفضل بكثير فى هذا القطاع والحكم هو الفلاح والمواطن.

و بشأن أزمة الأسمدة التى كان يعانى منها الفلاح المصرى فى العهود السابقة، أوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أن الحكومة تعمل حاليا على القضاء على الفساد فى هذا القطاع الحيوى بالنسبة للفلاح، مشيرا إلى أن الفاسدين الذين يستغلون الفرق بين سعر السماد داخل الجمعيات وخارجها والسوق السوداء ستقوم الحكومة بوضع استراتيجية واضحة للقضاء على هذا الفساد.

ولفت إلى أن استراتيجية الحكومة ستقوم على تحرير سعر الأسمدة الكيماوية التى تمنح للفلاح لتتساوى مع السوق الحر مع إقرار دعم مادى يمنح للفلاح على البطاقة الذكية أو كارت الفلاح حتى يتمكن من الوفاء بالالتزامات وحتى لا يقع فريسة للفاسدين.

وحول التشريعات التى ناقشها مجلس النواب بشأن قطاع الزراعة والري، أكد الحصرى أن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب تمثل حائط الصد لكل المؤامرات التى تستهدف الفلاح المصرى وتقدم مع الحكومة كل التشريعات التى تحمى هذا القطاع الحيوى بالنسبة لمصر، مؤكدا أن الرئيس السيسى خير داعم لهذا القطاع والعاملين فيه ويوجه دائما بتعزيز دور الفلاح المصرى لأنه يؤمن بأنه عصب الاقتصاد والحياة للمصريين.

وأشار إلى أن اللجنة تساهم مع توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تطوير هذا القطاع وتوفير كل أجواء التنمية والرقى له، مؤكدا أن اللجنة ناقشت العديد من التشريعات وكان آخرها مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الهادف إلى الحفاظ وتطوير هذا القطاع الحيوى وغيره من مشروعات القوانين.

ودعا الحصرى الشعب المصرى العظيم إلى الوقوف خلف الرئيس السيسى مؤكدا أن مصر فى عهد السيسى تبنى ليس فقط للأجيال الحالية بل للأجيال القادمة بل لأحفادنا وهذا هو الأمل المشرق الذى تعيش فيه مصر حاليا.