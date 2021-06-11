مشوارك سعيد/ سيولة مرورية عالية بشوارع القاهرة والجيزة تزامنًا مع إجازة الأسبوع

/635455/مشوارك-سعيد-سيولة مرورية-عالية بشوارع-القاهرة-والجيزة-تزامنا-مع-إجازة-الأسبوع

شهدت الحركة المرورية بمحافظتي " القاهرة والجيزة"، اليوم الخميس 10 يونيو 2021، سيولة مرورية عالية بسبب أجازة الأسبوع وسط انتشار أمني من رجال المرور ، بقيادة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور، حفاظًا على سلامة المواطنين.

دوت الخليج ترصد في السطور التالية النشرة المرورية

وظهرت سيوله في حركة سير السيارات أعلى شوارع ومحاور الجيزة، مثل الهرم البحر الأعظم الدقي و النيل السياحي ونزله الدائري تجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

كما سادت حالة من السيولة المرورية، أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، ويشهد كوبرى أكتوبر وإشارة روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا في حركة سير السيارات .

حركة السيارات

وظهر أيضًا انسياب في حركة سير السيارات في ميدان التحرير وجميع المداخل المؤدية إلى الميدان ، وتواجدت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والمعادي والزهراء والملك الصالح.

كما سجلت غرفة العمليات المركزية للمرور حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها، وكذلك ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات والخلفاوي وروض الفرج، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط انتشار أمني من رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية .