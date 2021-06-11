/635454/أمل-فى-دعوى-طلاق-جوزي-طلع-خاين-وبيقول-عليا-مجنونة

" جوزي هيجنني .. بيقولى عندك تهيؤات يا هانم .. ولازم تروح لدكتور نفسي " بهذة الكلمات رفعت زوجة تدعى" أمل" صاحبة الـ 30 عامًا، دعوي طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة مصر الجديدة.

دوت الخليج يروى ما جاء بشأن إحدى المواطنات اللاتى تقدمن بطلب طلاق، أمام محكمة الأسرة وإليكم التفاصيل:-

رواية إحدى المواطنات أمام محكمة الأسرة

روت " أمل" في دعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تفاصيل 6 سنوات زواج، عن طفل في 4 سنوات، وأنها لم تكن تتوقع يوما أن تنتهي حياتها الزوجية داخل ساحات المحاكم بهذا الشكل ، ولكن رفض زوجها طلب طلاقها أجبرها على اللجوء للقضاء، خاصة أنها لن تقبل باستمرار الحياة معه لأي سبب.

وقالت" أمل": تعرضت طفلتي لوعكة صحية شديدة اضطررت للذهاب به والإقامة لدي أهلي لتساعدني والدي في علاجه خاصة وأنني لست بالخبرة الكافية فهي طفلتي الأولى، وأنا مازلت أمًا مبتدئة.

وأكملت الزوجة في دعواها:" ولم أحدد لزوجي المدة التي سأمضيها لدى أهلي، وذلك كان سببا لكشف خيانته وسوء سلوكه، فبعد حوالي 15 يوم توجهت بالصدفة إلى شقتي لأخذ بعض متعلقاتي ومستلزمات أحتاجها، لم أخبر زوجي بالزيارة».

أمل: وجدت زوجى يعاشر فتاة أخرى

وتابعت الزوجة : " وجدت زوجي الخائن يعاشر فتاة لا أعرفها ولم أرها من قبل داخل بيتي وفي حجرة نومي وعلى سريري، وعندما حاولت الاستغاثة والصراخ لفضحه كتم أنفاسي وكدت أختنق.

وخرجت من شقتي وكأنني فاقدة للوعي تمامًا ورجعت إلى منزل أهلي مرة أخرى لأخبرهم بما حدث، وعندما واجه والدي زوجي أنكر وكأنه يستمع لأكاذيب وادعاءات، وظل يردد عبارات غريبة واتهمني بأنني مجنونه، وما أقوله تهيؤات تستوجب ذهابي لطبيب نفسي يعالجني».

وأختتمت الزوجة الحزينة، " طلب منه والدي الطلاق بالمعروف بدون أى مشاكل مع احتفاظي بحقوقي الشرعية، ولكنه رفض وجعل طلبي مشروطا بالتنازل عن كافة حقوقي الشرعية، وهو ما جعلني أتوجه بطلبي إلى المحكمة لرفع دعوى طلاق.