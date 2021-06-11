فى 7 سنوات.. التنمية: صرف 50 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق وإنشاء كبارى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التنمية المحلية، صرف مبلغ 50 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على تقطاعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتلافي الحوادث، وحل الاختناقات المرورية، وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومساكنهم، خلال الفترة من من يوليو 2014 – حتى يونيو 2021.





وأوضح بيان صحفى للوزارة، أنه تم رصف ورفع كفاءة 7.200 مشروع رصف طرق بطول 35 ألف كيلو متر، 80 كوبرى مشاة، 35 كوبرى سيارات، وأنفاق لعبور سيارات، 15 نفق عبور مشاة بتكلفة ووفرت تلك المشروعات حوالى 500 ألف فرصة عمل واستفاد من تلك المشروعات حوالى 25 مليون مواطن بصورة مباشرة.

وفى مجال تحسين خدمات الكهرباء والإنارة بالمناطق المحرومة والمستجدة وتوفير التيار الكهربائى للمواطنين للاستخدامات المنزلية، وتلبية احتياجات المواطنين الراغبين فى اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تم صرف مبلغ 19 مليار جنيه وشملت هذه الأعمال مد كابلات بأطوال حوالى 30 كيلومتر وعدد 60 ألف عمود بمشتملاتها وعدد 500 محول كهربائى قدرات مختلفة استفاد منها حوالى 17 مليون مواطن بالمحافظات.

وفى مجال الأمن والإطفاء والمرور تم تنفيذ عدد 3.5 ألف مشروع تشمل توريد سيارات إنقاذ وأعمال إقامة نقاط إطفاء أكشاك ومرور، توريد سيارات إطفاء وأمن ومرور، توريد معدات ومهمات إنقاذ بتكلفة 7 مليار جنيه وفرت 35 ألف فرصة عمل، كما تم صرف مبلغ 9 مليارات جنيه لتطوير هيئتى النقل العام بالقاهرة والاسكندرية وفرت 60 ألف فرصة عمل، شملت الأعمال التالية شراء 2000 أتوبيس جديد، رفع كفاءة وتطوير لعدد 156 قطار ترام مفصلى، شراء 7 أتوبيسات كهربائية، و182 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى، تطوير ورفع كفاءة وعمرات جسيمة لعدد 2000 أتوبيس، كما تم توقيع بروتوكول مع وزارة الانتاج الحربى لتحويل عدد 2.300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى بتكلفة قدرها 1.3 مليار جنيه.

وفى مجال تدعيم احتياجات الوحدات المحلية تم تنفيذ عدد 4 ألف مشروع لتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة والملحة، شملت أعمال تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة وتأثيث مبانى إدارية وسيارات ومعدات وصيانة بتكلفة 9 مليارات جنيه وفرت 100 ألف فرصة عمل.