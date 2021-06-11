الجيزة: غلق جزئى بميدان الحرية فى حدائق أكتوبر لمدة شهر

وأشارت محافظة الجيزة، فى بيان اليوم الجمعة، الى أن الأمر سيستلزم قيام الإدارة العامة للمرور بالجيزة بإجراء غلق جزئى بميدان الحرية وتقاطعه مع طريق أحمد زويل بالتناوب لمدة شهر ابتداء من الساعة 12 صباح غد السبت وحتى الساعة السادسة صباح الأحد الموافق 17 يونيو القادم دون تعطيل للحركة المرورية.
ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة مسؤولى الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر والشركة المنفذة للأعمال باتخاذ ما يلزم نحو تسيير حركة المرور وضمان أمن وسلامة المواطنين، وقد وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط مناطق الأعمال وتعيين الخدمات اللازمة لتسيير الحركة المرورية.
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدى المركبات إتباع تعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمنع التكدسات.
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