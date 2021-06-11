«جوزي بخيل واتجوزعليا بعد 15 عامًا زواج».. سيدة ترفع دعوى طلاق للضرر  

/635457/جوزي-بخيل-واتجوزعليا-بعد-15-عاما-زواج-سيدة-ترفع-دعوى-طلاق-للضرر

رفعت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة الجيزة، طالبت فيها بالتفريق بينهما ومنحها حقوقها الشرعية، بعد 15 عامًا زواج، نتيجة تعديه عليها بعلقة موت، والتسبب لها بإصابات خطيرة في والوجه، وتشويه جسدها، نتيجة مشاكل نشبت بينهما بعد رجوعه من السفر من عمله طوال 7 أيام خارج الجيزة التى تقيم فيها، واكتشافه إنفاقها مبلغ 6 آلاف جنيه حال غيابه.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن بعض القضايا المنظور بها فى محكمة الأسرة، وإليكم التفاصيل:-

تفاصيل القضية

وأكدت الزوجة في دعواها :"عشت مع زوجي حياة مثل الجحيم من أول يوم زواج، بسبب بخله الشديد الذى لا تحمله أى سيدة غير إهانته ليا وعنفه، لاكتشف بعد مطالبتي بالطلاق أنه كان يحرمني من الأموال من أجل زوجته الثانية التى كنت لا أعلم عنها شيء، والتسبب بفضحي أمام أسرتي وأصدقائي بعد طلب الطلاق، واستيلائه على مصوغاتي ومنقولاتي".

وأكملت الزوجة: " وخلال جلسات القضية في محكمة الأسرة بالجيزة : "صبرت على إيذائه لى وأنا أعمل ليلا ونهارا لكي أوفر الأموال لى ولأولادي، بسبب حرمانه لنا من حقوقنا الشرعية ، رغم أنه مقتدر وأسرته تعيش في مستوى راقي، ولديه أموال داخل عدة بنوك، ولكنه كان يدخرها".

تفاصيل متعلقة برواية الزوجة

وأكملت الزوجة: " فى الأيام الأخيرة من حياتي الزوجية برفقته كان دائما ما يغيب بالأسابيع والشهور عن منزل الزوجية، داوم على افتعال المشاكل، حتى أخذت الشكوك تملئ ذهني، وتأكد مع الوقت زواجه من سيدة أخرى، بعد أن أعطيته الأمان طوال سنوات".

وتكمل: "خدعني وخططت لتطليقي لحرمانى من حقوقى وتدبير اتهامات مخله لإسقاط الحضانة عني، وسرقة مبالغ مالية كنت أحتفظ بها بحساب مشترك معه لأطفالي، ليتسبب في تدمير حياتي".

وأضافت الزوجة : "بسببه أصبت بالضغط العالي، فقد كان يتفنن في جعلي أعاني، سمم أفكار أطفالي عني لجعلهم يكرهوني، واتهمني بشرفي بالكذب، وتركت له المنزل وذهبت إلى منزل أسرتي، وعندما طلبت الطلاق ومنحي كل حقوقي الشرعية رفض، ولاحقني بدعاوي قضائية لحبسي، بعد سرقته مصوغاتي ومنقولاتي.