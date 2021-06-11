/635456/القنوات-المفتوحة-المجانية-الناقلة-لليورو-2020

يبحث الكثير من جمهور الرياضة العالمية والعاشقين للكرة الأوربية على قنوات مجانية تنقل منافسات كأس الأمم الأوروبية 2020 ، ويستعرض دوت الخليج القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لليورو 2020 والتي تنطلق بمواجهة قوية بين ايطاليا وتركيا في افتتاح البطولة والمقرر انطلاقها في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

قنوات مفتوحة تنقل يورو 2020 مجانا

وأعلنت العديد من القنوات منها المفتوحة بالإضافة للقنوات المشفرة نقل مباراة إيطاليا وتركيا، ،ويمكنك متابعة اليورو عبر القنوات الناقلة لليورو ٢٠٢٠:

‏beINS SPORTS MAX HD 1 ‏beINS SPORTS MAX HD 2 ‏beINS SPORTS MAX HD 3 ‏beINS SPORTS MAX HD 4 ‏TVP 1 HD ‏TVP Sport HD ‏ZDF HD ‏RTS Deux HD ‏TF1 HD Suisse

مجموعات يورو

يذكر أن مجموعات كأس الأمم الأوروبية جاءت وفقا للقرعة التي سبق طرحها كالتالي : المجموعة الأولى: إيطاليا، تركيا، ويلز، سويسرا. المجموعة الثانية: بلجيكا، فنلندا، روسيا، الدنمارك. المجموعة الثالثة: أوكرانيا، هولندا، النمسا، مقدونيا. المجموعة الرابعة: إنجلترا، كرواتيا، التشيك، اسكتلندا. المجموعة الخامسة: إسبانيا، السويد، بولندا، سلوفاكيا. المجموعة السادسة: ألمانيا- فرنسا- البرتغال- المجر.

مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

الفلبين ضد جوام وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة عصرا

كمبوديا ضد إيران وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا

النيبال ضد أستراليا وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساء

هونج كونج ضد العراق وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة والنصف مساء

إندونيسيا ضد الإمارات وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء

ماليزيا ضد فيتنام وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء

أفغانستان ضد عمان وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء

الصين ضد جزر المالديف وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء

اليمن ضد أوزبكستان وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساء

سنغافورة ضد السعودية وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساء

الكويت ضد الأردن وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساء