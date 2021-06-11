الأرصاد: غدا طقس حار نهارا والعظمى بالقاهرة 35

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد السبت حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وتوقع الخبراء أن يكون نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة 20% تقريبا. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 35 21

الإسكندرية 29 19

وادى النطرون 34 21

طنطا 35 21

شبين الكوم 35 21

دمنهور 34 21

بلطيم 29 20

مطروح 26 20

السلوم 26 20

سيوة 37 22

بورسعيد 29 19

دمياط 28 20

الزقازيق 35 21

المنصورة 35 21

الإسماعيلية 36 25

السويس 37 25

العريش 30 23

رفح 30 23

رأس سدر 38 25

نخل 35 22

نويبع 39 26

طابا 37 22

كاترين 33 20

الطور 37 25

شرم الشيخ 40 26

الغردقة 40 26

مرسى علم 38 25

الفيوم 38 26

بنى سويف 40 26

المنيا 41 23

أسيوط 43 24

سوهاج 44 25

قنا 45 26

الأقصر 45 26

أسوان 46 27

ادفو 46 27

أبوسمبل 45 27

الوادى الجديد 45 28

شلاتين 40 26

ابو رماد 37 26

حلايب 33 27

رأس حدربة 33 26

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