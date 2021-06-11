إنفوجراف- الحكومة فى أسبوع.. تخصيص 100 مليار جنيه لوحدات التمويل العقارى

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير، أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية المقر بين مصر، ومنظمة تنمية المرأة فى الدول الأعضاء، إحدى المنظمات المتخصصة فى إطار منظمة التعاون الإسلامى، التى تهتم بتنمية المرأة والنهوض بدورها فى الدول الأعضاء، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال التدريب والتعليم والتأهيل، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق تمويل بين مصر وبنك التنمية الإفريقى، والخاص بمشروع تحديث سكك حديد مصر، الذى يهدف إلى المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر من خلال خدمة نقل بالسكك الحديدية آمنة وموثوق بها.

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الأضحى المبارك، والعيد التاسع والستين لثورة 23 يوليو 1952، هذا إلى جانب اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل لعدد 20 منازعة، فى إطار اهتمام الدولة بإنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أى نزاع دون اللجوء إلى القضاء، وهو ما يسهم فى القضاء على مشكلات مزمنة بين الوزارات والجهات الحكومية.، بالإضافة إلى اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 78 المنعقدة بتاريخ 31 مايو 2021، بعدد 30 موضوعاً، فى إطار جهود الدولة لتذليل المعوقات لدفع حركة الاستثمار.

كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على طلب محافظة شمال سيناء بشأن التصرف فى قطع أراض لأبناء المحافظة والمقيمين بها، والمقدم عنها طلبات لتملكها والمقام عليها مساكن أو مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، أو الحصول على قطعة أرض لبناء مسكن عليها، بما يلبى مقتضيات المصلحة العامة ويحقق اعتبارات اقتصادية واجتماعية لأهالى سيناء، وأيضاً الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم بشأن التعاقد للقيام بكل من شراء الكتب التى لا تمتلك الوزارة حقوق النشر والتوزيع لها للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية للتعليم الفنى، وشراء المحتوى العلمى لكتب المرحلة الثانوية العامة التى لا تمتلك الوزارة حقوق الملكية الفكرية لها لرفعها على المنصة الإلكترونية، بالإضافة إلى طبع وتوريد وتوزيع وحقوق ملكية الكتب المطورة للصفين الأول والثانى برياض الأطفال والصف الأول والثانى والثالث والرابع الابتدائى.

واستكمالاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء، فقد أبرز التقرير موافقته على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن السير فى إجراءات التفاوض مع شركة "أكواباور" السعودية لاستبدال مشروع محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة بقدرة 2250 ميجاوات، بنظام B.O.O، بقرية هنادى بمحافظة الأقصر، إلى مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة وفقاً لأخر الأسعار، كما تمت الموافقة على تعاقد محافظة الجيزة، ممثلة فى الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة لمدة 6 أشهر من الموارد الذاتية للمحافظة، لحين الانتهاء من طرح خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع لأحياء مدينة الجيزة.

واستعرض أيضاً تقريرا يتضمن معدلات الأداء فيما يتعلق بالشركات القائمة بأعمال الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالأحياء، من حيث إجمالى عدد الوحدات، ومتوسط الكميات التى تم التعامل معها بالأطنان، ومؤشرات الأداء وخطة عمل تلك الشركات وبرامج المتابعة، بالإضافة إلى الموافقة على قرار اللجنة العليا لشؤون المشاركة، المنعقدة بتاريخ 2 يونيو 2021 بشأن طلب الموافقة على نظام الاستغلال لمشروع تمويل وتصميم وإنشاء وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات، ومتابعة مستجدات المشروعات الاستثمارية فى مجال البنية التحتية والمرافق، وذلك بحضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، ومحافظى بورسعيد والسويس والإسماعيلية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة موقف مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية وإنشاء رقم قومى لكل عقار، وذلك بحضور وزراء العدل، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ونائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقده اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذها خلال المرحلة الحالية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب الوزير لمتابعة المشروعات القومية، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، ونائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، فضلاً عن عقد اجتماع لمتابعة موقف المشروعات التى يتم تنفيذها فى محافظة الإسكندرية، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ الاسكندرية، ونائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولى عدد من الجهات المعنية.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً مع وزير الطيران المدنى، لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة مطار برج العرب الدولى مثل إنشاء موقف سيارات يسع ألف سيارة، ومبان خدمية ومناطق تجارية لخدمة المودعين والمستقبلين، وإنشاء محطة صرف صحى ومحطات كهرباء فرعية وخزان للمياه، بالإضافة إلى عقده اجتماعاً لاستعراض ومناقشة مشروعات التعاون المشتركة بين مصر وفرنسا، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي، والمالية، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد ذكر التقرير أنه تم عقد الاجتماع الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، حيث تم مناقشة عدد من الملفات مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وملف التعامل مع فيروس كورونا، إلى جانب عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك بحضور وزراء الأوقاف، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، اجتماعاً لمتابعة إجراءات تفعيل المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقاري، والتى تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الوحدات السكنية للمستفيدين، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب محافظ البنك المركزي، ومساعد وزير العدل للتشريع، وكذلك عقد اجتماع مع وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض موقف تنفيذ مختلف المشروعات فى قطاع البترول مثل توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والعدادات مسبوقة الدفع، ومشروعات مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات، وتوسعات مصفاة تكرير ميدور، ومشروع إنتاج السولار بأسيوط، بجانب اجتماع لمناقشة الموضوعات التى تهم قطاع السياحة، خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ لافتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، وذلك بحضور وزيرى السياحة والآثار، والطيران المدني، ومحافظ جنوب سيناء، وعدد من المستثمرين فى قطاع السياحة.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت قيام سيادته بجولة موسعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها، ومن بينها تطوير ميناء العين السخنة، ووضع حجر الأساس لأول مجمع بتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية باستثمارات 7,5 مليار دولار، وذلك برفقة وزيرى البترول والثروة المعدنية، والنقل، ومحافظى بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى تفقد سيادته محطة معالجة الصرف الصناعى بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة (المحطة المركزية للصرف الصناعى المعالج)، وذلك فى إطار متابعة أعمال البنية التحتية وشبكة المرافق.

كما شملت الأنشطة أيضاً، تفقد السيد رئيس مجلس الوزراء أعمال التطوير الجارى تنفيذها بميناء العين السخنة، والوقوف على معدلات التنفيذ، حيث أكد أن أعمال التطوير التى يشهدها الميناء تأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحويله إلى أكبر ميناء محورى على البحر الأحمر، كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ومرافقوه مشروع محطة "سونكر" للصب السائل، التى تقع بالحوض الثالث بميناء السخنة وتقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو 450 مليون دولار، حيث أكد على دعم الدولة الكامل لجهود تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية لتخزين وتداول المنتجات البترولية.

ووفقاً للتقرير، فقد قام السيد رئيس مجلس الوزراء بجولة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بمنطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية، ومحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارة.

وأيضاً، فقد ألقى كلمة فى الاجتماع الافتراضى للجنة القادة والرؤساء الأفارقة المعنيين بتغير المناخ، الذى عقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات، حيث أكد أن أفريقيا الموحدة كانت وستظل دائمًا أولوية لمصر، وأن التزام مصر الكامل باستضافة مؤتمر للمناخ فى 2022 يترك إرثًا دائمًا للقارة بأكملها، وذلك بمشاركة وزيرة البيئة، ومدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.

وشملت الأنشطة أيضاً، قيام الدكتور مصطفى مدبولى بحضور مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارات التنمية المحلية والشباب والرياضة، لدعم وتنمية وتطوير المبادرات القومية ذات الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خاصة للشباب، ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال، فضلاً عن افتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، الذى تنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالى بشرم الشيخ، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار فى 34 دولة أفريقية بالإضافة إلى ممثلى كبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، كما استعرض سيادته تقريراً حول جهود توفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، وذلك خلال شهر مايو 2021.

أما بشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛ وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لحزم البرامج التدريبية المقدمة للموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن لقاء سيادته مع ممثلين عن الشباب المشارك فى منحة "ناصر" للقيادة الدولية والبالغ إجمالى عددهم 120 شاباً وشابة من 51 دولة فى ثلاث قارات (إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية)، حيث أكد أن الشباب المصرى فى عهد الرئيس السيسى يحظى بدعم غير مسبوق، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة.

هذا بالإضافة إلى لقاءه مع رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، والوفد المرافق له، حيث أكد دعم مصر الكامل للوكالة الدولية والمكتب الإقليمى فى مجال مكافحة المنشطات، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة، ورئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، وكذلك لقاء سيادته مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة موقف المشروعات المنفذة من قبل الهيئة، وذلك بحضور عدد من مسئولى الهيئة والمصانع المتخصصة، حيث أكد أهمية توطين صناعة الأغشية الخاصة بتحلية مياه البحر واحتياجات قطاع المرافق وصناعة السيارات.