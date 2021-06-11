رئيس الوزراء يفتتح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وتنطلق الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية بمدينة شرم الشيخ اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، وبمشاركة وزراء الاستثمار، ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية يمثلون 33 دولة أفريقية، وعدد من ممثلى التكتلات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والإفريقية والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ورئيس منظمة WAIPA، ومفوض البنية التحتية والطاقة فى الاتحاد الإفريقى، وممثل عن بنك التنمية الإفريقى، وممثل عن بنك التصدير والاستيراد الإفريقى، وعدد كبار رجال الأعمال المصريين.

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