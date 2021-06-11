هلال ذو القعدة يزين السماء اليوم ويشاهد بسهولة بالعين المجردة

يرصد هلال شهر ذو القعدة بعد غروب الشمس اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 والانتقال نحو بداية الليل حيث يشاهد بسهولة بالعين المجردة بالأفق الغربي بسماء الوطن العربي وهي فرصة مثالية للتصوير الفلكي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيكون قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب مقارنة باليوم السابق، وأصبح مرتفعاً في السماء، وهو منزلة أخرى من منازل القمر تسمى " الإهلال" وتعني رؤية الهلال الجديد بعد إقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه.

سيلاحظ الراصد بالعين المجردة خلال بضعة ليالي أن الجانب غير المضاء من سطح القمر بنور الشمس يتوهج بضوء خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر في ظاهرة يشار اليها بأن القمر الجديد يحتضن القمر القديم.

القمر وصل منزلة الاقتران يوم الخميس 29 شوال 1442 الموافق 10 يونيو 2021 عند الساعة 01:52 بعد الظهر ( 10:52 صباحا بتوقيت جرينتش) منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها بالتزامن مع كسوف حلقي للشمس لم يكن مشاهد بالوطن العربي.

بمراقبة القمر يوما بعد يوم سيلاحظ أن إضاءته تزداد ويرتفع عاليا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة اطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس متجها نحو الشرق عبر السماء، وهي حركته الطبيعية في مدارة حول الأرض وبعد سبعة أيام من الاقتران سوف يصل القمر لطور التربيع الأول .

يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج اثناء دورانه حول الأرض.

يعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثالي لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية من المواقع خارج المدن نظرا لأن السماء ستكون مظلمة بعد غروب القمر مبكرا والذي عادة يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء.