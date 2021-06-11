محمود متولى خارج حسابات الأهلي فى رحلة تونس لمواجهة الترجي

استقر الجهاز الفنى للأهلى على استبعاد محمود متولى، مدافع الفريق، من رحلة تونس لمواجهة الترجى التونسى، المقرر لها 19 يونيو الجارى، فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى والتى تقام على ملعب رادس.

ويحتاج محمود متولى أسبوعاً تقريباً للتعافى من إصابته الأخيرة بشد فى العضلة الخلفية، ليبتعد عن السفر مع الأحمر إلى تونس الثلاثاء المقبل.

وأثبتت الأشعة التى أجراها محمود متولى إصابته بشد فى العضلة الخلفية، بعدما تعرض للإصابة فى الدقيقة 40 من الشوط الأول للمباراة الودية التى خاضها الأهلى أمام مصر للتأمين الخميس قبل الماضى والتى انتهت بين الفريقين بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وشارك محمود متولى فى تشكيل الأهلى أمام مصر للتأمين قبل أن يغادر فى الدقيقة 40 من الشوط الأول بعد شكواه من شد فى العضلة الخلفية، وهى أول مشاركة للاعب عقب تعافيه من إصابة الرباط الصليبى التى أبعدته عن الملاعب شهورا طويلة.

واستأنف الأهلى تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة أمس الخميس عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة بستة أيام التى منحها الجهاز الفنى للاعبين.