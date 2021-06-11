رسميًا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي بتصويت الجماهير

حصل نجمنا المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، المُقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين، بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت.
ولعب محمد صلاح الموسم المنقضي مع ليفربول 37 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل فيها 22 هدفا وصنع 5، واحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة، متأخرا بهدف عن هاري كين الذي نال جائزة الهداف.
واحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2020/2021 وحصد 69 نقطة من 38 مباراة، ليضمن التأهل مباشرة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
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