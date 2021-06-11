/635458/ننشر-موعد-نتيجة-امتحانات-الشهادة-الإعدادية-٢٠٢١
تستعد مديريات التربية و التعليم في جميع محافظات الجمهورية، لاعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية للعام الدراسي 2020/2021.
دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن استعداد مديريات التربية والتعليم لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، وإليكم التفاصيل:-
تصحيح امتحانات الأعدادية ٢٠٢١
يواصل اليوم ، المعلمون المنتدبون لاعمال التصحيح و رصد الدرجات، إضافة للمشاركين في أعمال كنترولات الشهادة الإعدادية أعمالهم ، لاعداد النتيجة وتحديد الطلاب الاوائل في كل محافظة.
أكدت وزارة التعليم ، أن امتحانات الشهادة الإعدادية، خاضها علي مستوي الحمهوريك ما يصل إلي 1.4 مليون طالب وطالبة، وذلك في منهج الفصل الدراسي الثاني فقط، حيث حددت درجة النهاية العظمي ب ٢٨٠ درجة فقط.
نتائج امتحانات الإعدادية 2021
وكان ظهر أمس، قد شهد انتهاء آخر امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظات الجيزة والاسكندرية والمنوفية وكفر الشيخ والاسماعيلية، بينما انتهت الامتحانات في القاهرة والقليوبية وأغلب محافظات الجمهورية يوم الأثنين الماضي، وسط اجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب من تداعيات جائحة فيروس كورونا المعروف" كوفيد-١٩".
تعلن نتائج الامتحانات قبل يوم 20 يونيو من الشهر الجاري، وفق انتهاء كنترولات الإعدادية من عمليات التصحيح والتقدير الدرجات في كل محافظة، علي أن تعلن بعد ذلك علي صفحة كل مديرية تربية و تعليم.
نتيجة القاهرة
كشف مصدر في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه تم تصحيح أوراق الإجابة أول بأول بالكنترولات الفرعية بالإدارات التعليمية ، تمهيداً لإعلان النتيجة خلال الاسبوع القادم مشيرا أن النتيجة سوف تعلن من قبل وكيل وزارة التربية و التعليم بالقاهرة محمد عطيه عقب اعتمادها من محافظ القاهرة رسميا ، وتحديد 10 الاوائل علي مستوي المحافظة.
جدير بالذكر، أن امتحانات الشهادة الإعدادية إجريت على مستوى كل محافظة بلجان مراقبة ومؤمنة بالتعاون مع المحافظين، حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين القائمين على أعمال الملاحظة والتقدير.
كما تم تقليل أعداد الطلاب باللجان لتصبح 14 بدلًا من 20 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء الامتحان.
وشهدت الامتحانات، التشديد علي ارتداء أدوات الحماية الشخصية الكمامات للطلاب و المعلمين ،وتشغيل بوابات التعقيم، واستخدام أجهزة الكشف الحرارى لكل لجنة.
كما تقرر السماح للحالات المرضية و المشتبه باصابتها بفيروس كورونا بدخول امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية بشرط تقديم تقرير طبي معتمد من مستشفي حكومي لحالة الطالب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ننشر موعد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية ٢٠٢١ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.