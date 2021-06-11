ننشر موعد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية ٢٠٢١ 

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تستعد مديريات التربية و التعليم في جميع محافظات الجمهورية، لاعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية للعام الدراسي 2020/2021.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن استعداد مديريات التربية والتعليم لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، وإليكم التفاصيل:-

تصحيح امتحانات الأعدادية ٢٠٢١

يواصل اليوم ، المعلمون المنتدبون لاعمال التصحيح و رصد الدرجات، إضافة للمشاركين في أعمال كنترولات الشهادة الإعدادية أعمالهم ، لاعداد النتيجة وتحديد الطلاب الاوائل في كل محافظة.

أكدت وزارة التعليم ، أن امتحانات الشهادة الإعدادية، خاضها علي مستوي الحمهوريك ما يصل إلي 1.4 مليون طالب وطالبة، وذلك في منهج الفصل الدراسي الثاني فقط، حيث حددت درجة النهاية العظمي ب ٢٨٠ درجة فقط.

نتائج امتحانات الإعدادية 2021

وكان ظهر أمس، قد شهد انتهاء آخر امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظات الجيزة والاسكندرية والمنوفية وكفر الشيخ والاسماعيلية، بينما انتهت الامتحانات في القاهرة والقليوبية وأغلب محافظات الجمهورية يوم الأثنين الماضي، وسط اجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب من تداعيات جائحة فيروس كورونا المعروف" كوفيد-١٩".

تعلن نتائج الامتحانات قبل يوم 20 يونيو من الشهر الجاري، وفق انتهاء كنترولات الإعدادية من عمليات التصحيح والتقدير الدرجات في كل محافظة، علي أن تعلن بعد ذلك علي صفحة كل مديرية تربية و تعليم.

نتيجة القاهرة

كشف مصدر في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه تم تصحيح أوراق الإجابة أول بأول بالكنترولات الفرعية بالإدارات التعليمية ، تمهيداً لإعلان النتيجة خلال الاسبوع القادم مشيرا أن النتيجة سوف تعلن من قبل وكيل وزارة التربية و التعليم بالقاهرة محمد عطيه عقب اعتمادها من محافظ القاهرة رسميا ، وتحديد 10 الاوائل علي مستوي المحافظة.

جدير بالذكر، أن امتحانات الشهادة الإعدادية إجريت على مستوى كل محافظة بلجان مراقبة ومؤمنة بالتعاون مع المحافظين، حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين القائمين على أعمال الملاحظة والتقدير.

كما تم تقليل أعداد الطلاب باللجان لتصبح 14 بدلًا من 20 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء الامتحان.

وشهدت الامتحانات، التشديد علي ارتداء أدوات الحماية الشخصية الكمامات للطلاب و المعلمين ،وتشغيل بوابات التعقيم، واستخدام أجهزة الكشف الحرارى لكل لجنة.

كما تقرر السماح للحالات المرضية و المشتبه باصابتها بفيروس كورونا بدخول امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية بشرط تقديم تقرير طبي معتمد من مستشفي حكومي لحالة الطالب.