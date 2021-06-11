/635462/الاستعلام-عن-نتيجة-الصف-الثالث-الاعدادي-٢٠٢١--بالاسم-ورقم-الجلوس

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه محافظ سوف يتولي اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس في محافظته للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

امتحانات الشهادة الإعدادية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١

أوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ سوف تحتسب الدرجة الحاصل عليها الطالب في نتيجة الصف الثالث الاعدادي من 280 درجة.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الصف الثالث الاعدادي الذين تخلفوا عن أداء امتحانات الصف الثالث الاعدادي التكميلية للفصل الدراسي الأول أو لم يجتازوها؛ سيسمح لهم بخوض امتحانات الفصل الدراسي الثاني، علي أن يؤدوا امتحانا تكميليا في محتوى الفصل الدراسي الأول، بنفس مواصفات الامتحان الذي تم عقده في نهاية الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن اجتياز الامتحان التكميلي لطلاب الشهادة الإعدادية؛ يعد شرطا أساسيا لـ إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس ، وإلا سيتم حجبها للطالب.

التصحيح

وفي نفس السياق، واصلت اليوم مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، أعمال تصحيح امتحانات الصف الثالث الاعدادي ، مع الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحرص على الدقة في تقدير و رصد و تجميع الدرجات داخل كنترولات امتحانات الصف الثالث الاعدادي

تعلن مديريات التربية والتعليم، بمجرد الانتهاء التام من تقدير و رصد درجات امتحانات الصف الثالث الاعدادي داخل الكنترولات ، حيث سيتم تجميع النتيجة فور تجهيزها، و عرضها على كل محافظ في محافظته تمهيدا لاعتماد واعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

وشددت المديريات التعليمية على انه سوف يتم اعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس على الموقع الرسمي لكل مديرية من مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات و ذلك عبر رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس المعلن من جانب كل مديرية تعليمية.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الاعدادية قد انتهت بالقاهرة والاسماعيلية واسيوط والبحيرة والدقهلية والقليوبية والاقصر وبني سويف والشرقية والبحر الاحمر يوم الاثنين 7 يونيو 2021 ، بينما انتهت امتحانات الاعدادية في الجيزة ومطروح وسوهاج والمنيا والاسكندرية والمنوفية و كفر الشيخ وبورسعيد يوم الخميس 10 يونيو 2021.