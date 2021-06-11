/635464/تعرف-على-حقيقة-ارتفاع-أسعار-90-سلعة-بالأسواق-المصرية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من تقريراً منسوباً للاتحاد العام للغرف التجارية يزعم ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق المصرية.

يرصد موقع دوت الخليج حقيقة هذه الأمر في التقرير التالي:

و تواصل المركز مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة للتقرير المتداول والذي يزعم ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق المصرية، وأن هذا التقرير مزيف، وغير صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية، مُشدداً على استقرار أسعار معظم السلع خاصة السلع الغذائية والاستهلاكية بالأسواق المصرية عند معدلاتها الطبيعية.

وتراجعت أسعار السلع الغذائية من دواجن وأسماك وألبان وخضر طازجة خلال الشهر الماضي بنسب تتراوح من 10 إلى 15% مقارنة بالشهر السابق له، مُناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.