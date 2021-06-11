/635460/عاجل-محمد-صلاح-يحصد-جائزة-أفضل-لاعب-بالدوري-الإنجليزي-تفاصيل

حصد محمد صلاح، لاعب ليفربول والمنتخب الوطني جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، المُقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين بعد منافسة شرسة مع لاعبي البريميرليج.

وحصل صلاح على الجائزة بتصويت من الجماهير كأعلى نسبة تصويت وذلك بعد منافسة عالية مع العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي.

وكشف المركز الدولي للدراسات الرياضية، عن أغلي لاعب في العهالم في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، ليضع لاعب الوسط المهاجم لنادي مانشستر سيتي، الإنجليزي فيل فودين، على رأس قائمة اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية، بقيمة تتجاوز 190 مليون يورو.

دوت الخليج يرصد القائمة والتي جاءت كالتالي : جاء في ترتيب قائمة الدراسة سيطرة من اللاعبون الإنجليز على المراكز الثلاثة الأولى في القائمة، حيث جاء جناح مانشستر يونايتد، ماسون غرينوود في المركز الثاني، بقيمة سوقية بلغت 178 مليون يورو، متبوعا بزميله في نفس الفريق، مواطنه، ماركوس راشفود، بقيمة 159.1 مليون يورو.

وجاء في المركز الرابع، نجم هجوم بوروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينغ هالاند بقيمة 155.5 مليون يورو، تلاه في القائمة، صانع ألعاب مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فيرنانديز بقيمة 154.3 مليون يورو.

ترتيب أغلى لاعبي العالم

وجاء لاعب خط وسط برشلونة، الهولندي الشاب، فرينكي دي يونغ في المركز السادس، بقيمة 138 مليون يورو، وتلاه زميله الإسباني بيدري غونزاليس بقيمة 133.2 مليون يورو، في المركز السابع، أما المركز الثامن فكان من نصيب الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونخ، الكندي ألفونسو ديفيز بقيمة 131.6 مليون يورو، وجاء من بعده، نجم أتلتيكو مدريد، البرتغالي جواو فيلكس، بقيمة 127.8 مليون يورو.

واختتم متوسط ميدان نادي تشيلسي بطل النسخة المنصرمة لبطولة دوري أبطال أوروبا، الإنجليزي ماسون ماونت، قائمة العشرة الأوائل، بقيمة 123.6 مليون يورو.