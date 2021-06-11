صور.. الضوينى: أئمة الأزهر والأوقاف أصحاب رسالة وهدف واحد

جدة - نرمين السيد - التقى فضيلة الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن الصغير، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر، ووفد رفيع من علماء الأزهر والأوقاف، وذلك على هامش فعاليات قافلة الأزهر والأوقاف التوعوية المشتركة لمحافظة الإسكندرية.





وقال وكيل الأزهر خلال اللقاء، إن هذه القافلة تأتى فى إطار المبادرة النبيلة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وحرصه على رفع الوعى الدينى للشباب وعلى الترابط الأسري، مضيفًا أن أئمة الأزهر ووزارة الأوقاف هم أصحاب رسالة واحدة وهدف واحد وهو نشر الفكر الدينى الوسطى للعالم كله.

وأضاف وكيل الأزهر، أن اختيار محافظة الإسكندرية لإطلاق القافلة الدعوية ليس من قبيل الصدفة، ولكن للأهمية الإستراتيجية لعروس البحر المتوسط، ولذا كانت المحطة الأولى ونقطة الإنطلاق، مشددا على أن جهود الأزهر والأوقاف لن تقف عند هذه المرحلة بل ستتوالى القوافل لتشمل كافة ربوع مصر خاصة المناطق الحدودية منها.

من جانبه، أعرب وزير الأوقاف عن خالص شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر لحرصه الشديد على نشر الفهم الصحيح لكل الناس، مؤكدا أن أئمة الأوقاف كلهم من خريجى الأزهر وأنهم وعلماء الأزهر يعملون سويا من أجل تحقيق غاية واحدة، لافتًا أن جهود الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف تتلاقى فى هذه الأنشطة الدعوية التى تستهدف كل المحافظات.

من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية خلال استقباله الوفد، أن الأزهر مؤسسة عريقة لها دور مهم تثقيفيًا وتوعويًا، لافتًا أن تلاحم الأزهر ووزارة الأوقاف فى توعية الشباب يمثل حصنا منيعا ودرعا واقيًا فى مجابهة الفكر المتطرف والإرهاب.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن جهود فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وما يحظى به من اهتمام عالمى دليل على مكانة الأزهر القوية والكبيرة ليس فقط فى مصر بل فى العالم أجمع، مؤكدًا أن رسالة الأزهر القائمة على نشر الوعى الدينى والثقافى والأخلاقى فى المجتمعات؛ تجعله مصدر ثقة ومرجعية لدى الجميع.

وانطلقت القافلة بعلماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بعد خطبة الجمعة، إلى 15 مسجدًا من المساجد الكبرى بمحافظة الإسكندرية، وسوف يتم تنظيم لقاء مشترك بين أعضاء القافلة يحضره عدد كبير من أئمة وواعظات المحافظة بمعسكر أبو بكر الصديق لمناقشة العديد من القضايا.

تهدف القافلة إلى الوصول بالفكر الوسطى الصحيح إلى كل أبناء مصر فى مدنها وقراها و رجالها ونسائها وشبابها، ورفع وعى الأئمة والوعاظ وإدراكهم لأهم المشكلات المجتمعية، وتدريبهم على المشاركة فى صياغة حلول لتلك المشكلات وتقديمها للمجتمع بشكل يسهل فهمه والتعامل معه.

يأتى ذلك فى إطار دور الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف فى نشر الفكر الدينى الوسطى المستنير، و مجابهة الأفكار المتطرفة، والعمل على دحضها بالمناقشة والحوار بين العلماء والمواطنين على أرض الواقع.