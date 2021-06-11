محافظ الإسكندرية يستقبل وزير الأوقاف لإطلاق قافلة دعوية بمشاركة الأزهر

جدة - نرمين السيد - استقبل محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والوفد المرافق من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بديوان عام المحافظة وذلك على هامش انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف بالإسكندرية وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبحضور محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.





وأشاد محافظ الإسكندرية بدور الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف فى نشر الفكر الدينى الوسطى المستنير ومجابهة الأفكار المتطرفة، مؤكدا أن إطلاق تلك القوافل من جديد بعد فترة التوقف جراء جائحة كورونا يعكس توجه الدولة المصرية لنشر الفكر الإسلامى المستنير. وأوضح أن القافلة تستهدف رفع وعى الأئمة، والوعاظ بأهم المشكلات المجتمعية، وتدريبهم على المشاركة فى صياغة حلول لتلك المشكلات وتقديمها للمجتمع بشكل يسهل فهمه والتعامل معه، ومجابهة الأفكار المتطرفة، ودحضها بالمناقشة والحوار بين علماء الأزهر والمواطنين على أرض الواقع. من جانبه أوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن القافلة تبدأ أنشطتها فى 15 مسجدًا فى ربوع المحافظة وتستهدف رفع وعى الأئمة والوعاظ بأهم المشكلات المجتمعية، وتدريبهم على المشاركة فى صياغة حلول لتلك المشكلات وتقديمها للمجتمع بشكل يسهل فهمه والتعامل معه، ومجابهة الأفكار المتطرفة، ودحضها بالمناقشة والحوار بين العلماء والأئمة والمواطنين على أرض الواقع.

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