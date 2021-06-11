شكرى: مصر تبذل جهودا حثيثة فى سبيل تحقيق التنمية المنشودة بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - شارك وزير الخارجية سامح شكرى، فى الجلسة الافتتاحية للنسخة الأولى من منتدى رؤساء هيئات الاستثمار فى الدول الإفريقية المنعقد بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان "الاندماج من أجل النمو".





وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية على ما يمثله المنتدى من منصة جامعة لمسؤولى الاستثمار فى الدول الإفريقية، بما يُعزز من الحوار المباشر وتبادل الخبرات بين جميع الأطراف المعنية بالاستثمار فى إفريقيا.

وأضاف المتحدث الرسمى، فى بيان صحفى، أن الوزير شكرى أوضح كذلك فى كلمته أن مصر كانت ولاتزال تبذل جهودا حثيثة فى سبيل تحقيق التنمية المنشودة، حيث سعى رئيس الجمهورية على مدار السنوات الماضية وحتى اليوم إلى خلق بيئة مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والعمل على تحقيق الاندماج الافريقى المأمول، كما دشن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين لكى يمثل محفل ملائم للتشاور حول مواجهة التحديات التى تعيق تعزيز الاستثمارات فى القارة.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد وزير الخارجية فى كلمته على حرص مصر المستمر على التعاون مع كافة الدول الإفريقية الشقيقة فى إطار من الشراكة التى تتيح تبادل الخبرات وتؤكد الاحترام المتبادل، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم مُخرجات المنتدى فى تعزيز الاستثمارات فى القارة الإفريقية.