وزير الخارجية: السيسى صاغ رؤية واضحة بشأن دعم السلام والتنمية بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار فى إفريقيا المنعقد بشرم الشيخ، بحضور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الرئيس السيسى سعى منذ توليه رئاسة الاتحاد الإفريقى لخلق بنية مواتية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الرئيس السيسى صاغ رؤية واضحة بشأن دعم السلام وجهود التنمية فى القارة، مؤكدا أنه دعم أيضا طريق القاهرة كيب تاون، لافتا إلى أن تحديات كورونا فرضت ضرورة تعزيز الاستثمارات فى مجال الصحة ونقل المعرفة الطبية.
وأكد شكرى، أن الرئيس السيسى وجه بتصنيع اللقاح محليا لمواجهة فيروس كورونا.
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