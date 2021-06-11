رئيس الوزراء: صادرات إفريقيا لا تزيد عن 20% من صادرات العالم

وأضاف مدبولى فى كلمته خلال افتتاح المنتدى اليوم الجمعة، أن مصر والعالم يواجهون 4 تحديات رئيسية أبرزها فيروس كورونا، موضحا أن النزاعات التجارية تعتبر واحدة من أبرز التحديات التى تواجه دول القارة الإفريقية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن اقتصاديات إفريقيا لا تزال تعتمد على السلع الأولية وبقدرتها مواجهة الأزمات العالمية، منوها بأن العمليات الإرهابية والنزاعات تقوض جهود التنمية فى القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن المنتدى يأتى انعقاده فى ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة يشهدها العالم.
وقال رئيس الوزراء إن كورونا تواصل انتشارها فى الأسواق الناشئة وسط توزيع غير عادل لقاحات، وأن إفريقيا تعانى من تحديات ذاتية تتمثل فى أنها الأكثر فقرا فى العالم، مشيرا إلى أن صادرات إفريقيا لا تزيد عن 20% من صادرات العالم.
وأضاف مدبولى قائلا: "بدأنا باتفاقية التجارة القارية الإفريقية وتسريع أجور النساء"، مؤكدا أن إفريقيا مؤهلة للتنمية طالما توحدت الجهود لمكافحة الفقر والحروب، ونحن بحاجة لإحداث تغيير فى هيكل الاقتصاد الإفريقى بقيادة رواد الأعمال والمستثمرين
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