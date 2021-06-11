أمانى أبوزيد: الاستثمار فى التوسع العمرانى بإفريقيا يصل إلى 170 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال انطلاق المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار فى إفريقيا، بشرم الشيخ، نعمل على خلق بيئة أكثر تنافسية، فى السوق الإفريقية، مؤكدة أنها تعمل على تحقيق التواصل الرقمى فى جميع القارة الإفريقية.
وانطلقت الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية بمدينة شرم الشيخ بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، وبمشاركة وزراء الاستثمار، ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية يمثلون 33 دولة إفريقية، وعدد من ممثلى التكتلات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والإفريقية والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
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