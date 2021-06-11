/635459/ماذا-فعل-فينالدوم-قبل-الإنتقال-لصفوف-باريس-سان-جيرمان

انضم الهولندي جورجينيو فينالدوم، إلى نادي باريس سان جيرمان بعقد يمتد إلى صيف 2024، وذلك في صفقة إنتقال حر، بعد إنتهاء عقد اللاعب مع فريق ليفربول، ليصبح فينالدوم هو أولى صفقات الفريق الفرننسي باريس سان جيرمان هذا الصيف، ويستعرض دوت الخليج مسيرة اللاعب.

قام لاعبوا فريق ليفربول بتوديع زميلهم الهولندي جوجينيو فينالدوم، عن طريق إقامة ممر شرفي له، عقب إنتهاء مباراة الفريق مع كريستال بالاس، وارتبط اسم الهولندي بالإنضمام إلى فريق برشلونة بعد نهاية تعاقده مع الريدز، وذلك قبل دخول باريس سان جيرمان في التفاوض، ليعلن الفريق الكتالوني أنه لن يدخل في صراع مع باريس سان جيرمان من أجل ضم اللاعب، وأن فينالدوم لم يعد يدخل ضمن حساباتنا.

مسيرة فينالدوم قبل الانضمام لباريس سان جيرمان

بدأت مسيرة الهولندي جورجينيو فينالدوم مع فريق ليفربول في عام 2016، ، حيث تعاقد الريدز مع فينالدوم بعد تألقه مع فريق نيوكاسل يونايتد في صفقة بلغ قيمتها 25 مليون جنيه إستراليني، وحصل الهولندي فينالدوم على العديد من البطولات مع فريق ليفربول، حيث توج فينالدوم مع الريدز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حصل على بطولة دوري أبطال أوروبا، وبطولة كأس العالم للأنديه، كما توج ببطولة السوبر الأوروبي.

لعب فينالدوم للعديد من الأندية قبل انضمامه إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، حيث شارك مع فريق فينورد، ثم رحل إلى نادي إيندهوفن، وشارك الهولندي جورجينيو فينالدوم مع فريق ليفربول في 38 لقاء في النسخة الأخيرة له في الدوري الإنجليزي.

فينالدوم يعبر عن سعادته بالإنتقال لصفوف النادي الفرنسي

وعبر فينالدوم عن سعادته بالإنضمام إلى فريق باريس سان جيرمان، حيث تحدث للموقع الرسمي لفريق باريس سان جيرمان عبر مواقع التواصل الإجتماعي قائلا"أنا أشعر بالسعادة للإنضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان، لأن هذا الفريق يضم عدة لاعبين رائعين للغاية بالإضافة لمدرب رائع تحدث معي قبل الانتقال للفريق."

واستكمل "بصفتي لاعب كرة قدم، فأنا أرغب دائما في اللعب مع أفضل اللاعبين وحين تنظر للفريق وتتحدث مع المدرب فأنا أرى العديد من اللاعبين أصحاب الموهبة".