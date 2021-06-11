/635465/كارتيرون-يعلق-على-رحيله-من-الزمالك-ويكشف-أسرار-طرد-مباراة-الإسماعيلي

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن الكواليس وراء طرده في مباراة الإسماعيلي بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر، وشدد على أنه ليس سعيدا بطرده وأن ما حدث منه خطأ ومن الصعب تكراره في المراحل المقبلة، ويرصد دوت الخليج أبرز تصريحاته.

كارتيرون يكشف الأسرار وراء طرده من مباراة الإسماعيلي

وأشار المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن الزمالك خاض في هذه الفترة مباريات كثيرة وكان الفريق مضغوطا، وأوضح أنه فوجئ بالحكم يشهر البطاقات الملونة بصورة مبالغ فيها للاعبي الزمالك، وكأن الأمر موجه ضد فريقه، وهو ما تسبب في عصبيته ودفعه للنزول لأرض الملعب.

وتابع كارتيرون :” لم يكن من المفترض أن أقدم على فعل ذلك التصرف بالرغم من الظلم التحكيمي الذي كان يتعرض له فريقي”.

وأعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حزنه من شائعات رحيله عن تدريب الفريق بعدما سافر في فترة إجازة خلال فترة توقف الدوري الحالية.

وأكد المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك:” البعض قال أني سأرحل لوجود عروض تدريبية أخرى ولكن هذا ضد تفكيري، لأنني مستمر مع الزمالك لرغبتي في تحقيق البطولات”.

كارتيرون يعلق على أنباء رحيله

ووجه كارتيرون حديثه إلى أن الجماهير لا تعلم أن الشهور الماضية كانت صعبة على اللاعبين، وأن الزمالك ينافس في ظروف صعبة واللاعبون لا يشتكون من هذه الظروف والجماهير لا تعلم ما يفعله اللاعبون”.

وأكد كارتيرون رسالة لجماهير الزمالك مؤكدا بأنه يبذل قصارى جهده مع الجهاز المعاون واللاعبين لإسعادهم بالحصول على بطولتي الدوري والكأس هذا الموسم