صور.. وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة: الصدقة من أسباب علاج الداء

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال خطبة صلاة الجمعة التى أداها الوزير برفقة محافظ الإسكندرية محمد الشريف، بمسجد العارف بالله المرسى أبو العباس بمنطقة بحرى بالإسكندرية.



وقال وزير الأوقاف إن الإسلام فتح باب الخير أمام الجميع ولا يفرق بين الأغنياء والفقراء، مشيرا إلى أن صدقة الأغنياء المال والفقراء التسبيح والتكبير والكلمة الطيبة، وأن من أسباب علاج الداء هو الصدقة، وأن الرسول علمنا أننا نحمد الله يوميا على نعمة الصحة.



وحث وزير الأوقاف المصلين على الشكر الدائم للمولى عز وجل على نعمة الصحة من خلال كثرة الصدقات، مشيرا إلى أنه يجوز إخراج الزكاة على مرضى مصابى كورونا.



وانطلقت قافلة دعوية مشتركة من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة بمشاركة الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور محمد عبدالرحمن الضوينى، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وتبدأ القافلة عملها بلقاء محافظ الإسكندرية، يليه تكثيف لأنشطة القافلة بـ15 مسجدًا بمختلف مناطق المحافظة، إضافة إلى تنظيم لقاء مشترك بين أعضاء القافلة يحضره عدد كبير من أئمة وواعظات المحافظة بمعسكر أبوبكر الصديق، تتم فيه مناقشة العديد من القضايا الدينية والحياتية المستجدة.

وتستهدف القافلة رفع وعى الأئمة والوعاظ بأهم المشكلات المجتمعية وتدريبهم على المشاركة فى صياغة حلول لتلك المشكلات وتقديمها للمجتمع بشكل يسهل فهمه والتعامل معه.



وتأتى القافلة فى إطار دور الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف فى نشر الفكر الدينى الوسطى المستنير، ومجابهة الأفكار المتطرفة، والعمل على دحضها بالمناقشة والحوار بين علماء الأزهر والمواطنين على أرض الواقع.