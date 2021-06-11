السفير حسام زكى : ثورة 30 يونيو أعادت لمصر مكانتها

جدة - نرمين السيد - هنأ السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الشعب المصرى والقيادة السياسية بمناسبة مرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو، قائلا، إن الثورة تعد علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث، كما أنها أعادت لمصر مكانتها الإقليمية والدولية.





حوار: د. هند جاد وأضاف فى حواره لـ "دوت الخليج" أن ثورة 30 يونيو، أعادت ترميم الوضعية المصرية بعد أن أصابها الضعف والتشتت، بسبب الوضع الداخلى، كما أنهت فترة الاضطراب السياسى والأمنى، وسمحت لمصر استئناف تنميتها الداخلية.

وأكد زكى أن مصر استعادت دورها الخارجى بعد عودة قوتها الداخلية، منوها أن قوة الدول تُقاس من قوتها الداخلية، لافتا إلى أن الدولة استطاعت ترميم الوضع الداخلى بعد الوهن والانقسام الذى أصابها، وتمكنت من الخروج إلى مرحلة من الاستقرار والبناء، لأنهما علامة أساسية فى بناء الدول، مؤكدًا أن مصر دولة كبيرة وذات تأثير كبير بالدول المجاورة.

وتابع : "الجامعة العربية تعتمد بشكل أساسى على الدور المصرى والسعودى، فمصر لديها من الاتصالات والتأثير فى إقليمها ما يجعلها دولة عربية مؤثرة".

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