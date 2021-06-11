رئيس الأسقفية: جميع الكنائس أعضاء فى جسد المسيح الواحد

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور سامى فوزى، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية اليوم الجمعة، وفدا من الطائفة الإنجيلية يتقدمه الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة، وذلك لتهنئته بتولى رئاسة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.





وأعرب المطران سامى فى بيان له اليوم عن تقديره العميق لزيارة وفد الطائفة الإنجيلية لكاتدرائية جميع القديسين، مؤكدا أن الكنيستين أعضاء معا فى مجلس كنائس مصر وتجمعهما الكثير من الأنشطة المشتركة.

وأكد رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية أن بادرة الطائفة الإنجيلية الطيبة بالتهنئة بمنصبه تفتح الباب أمام الحوار بين الكنيستين فى الصراع القضائى القائم بينهما مع تشديده على رغبة الكنيسة الأسقفية فى الحفاظ على هويتها الإنجليكانية المتميزة والمستقلة.

ولفت المطران سامى إلى أن لقاء اليوم اتسم بالمحبة والقبول بين الكنيستين، مؤكدا أن جميع الكنائس أعضاء فى جسد المسيح الواحد وتجمعهم أهداف خدمة الكنيسة العامة وكذلك المجتمع المصرى.

من جانبه، قدم الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للمطران سامى فوزى، مؤكدا على محبة الطائفة الإنجيلية للكنيسة الأسقفية حيث تجمعهما الكثير من القواسم المشتركة.

حضر اللقاء الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس اسطفانوس زكى سكرتير المجلس الإنجيلى، والقس رفعت فتحى أمين عام السنودس، والدكتور القس سامح موريس راعى كنيسة قصر الدوبارة، والدكتور القس يوسف سمير راعى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والدكتور ماهر صموئيل مدير خدمة كريديلوجوس، ويوسف طلعت المستشار القانونى، والشيخ عصام واصف رئيس مجلس شئون الشيوخ، ويوسف إدوارد مدير إدارة الإعلام، بينما مثل الكنيسة الأسقفية فى هذا اللقاء الأرشيدياكون عماد باسيليوس رئيس مجلس القساوسة، والعميد هانى شنودة المشرف على كنائس منطقة قناة السويس، والعميد ديفيد عزيز المسئول عن كنائس الإسكندرية والقس يشوع يعقوب العميد المساعد لكاتدرائية جميع القديسين و فؤاد رشدى المستشار القانونى لإقليم الإسكندرية.