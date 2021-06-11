 رسامة شمامسة لـ 6 كنائس فى عيد أبونا يسى بإيبارشية طما

جدة - نرمين السيد - احتفلت إيبارشية طما بالعيد الـ 59 لنياحة القمص يسى ميخائيل بديره بطما، حيث تولى صلوات القداس الإلهى الأنبا إسحق، أسقف الإيبارشية إلى جانب عدد من الآباء كهنة الإيبارشية وخورس الشمامسة والمكرسات.





وأثناء قراءة البولس دشن نيافته مجموعة من الأيقونات وأوانى المذبح، وبعد صلاة الصلح تمت رسامة عدد من الشمامسة لعدد 6 كنائس من الإيبارشية برتبة إ "مرتل".

وعقب انتهاء الصلوات تمت إعادة جسد "أبونا يسى" إلى المزار الخاص به أسفل الكاتدرائية، بعد أن كان موجودًا أمام الهيكل بالكاتدرائية منذ مطلع شهر يونيو الجاري.

كانت صلوات عشية العيد قد أقيمت مساء أمس وطيَّبَ خلالها، نيافة الأنبا إسحق أسقف طما جسد القمص يسى.

وبدأت الاحتفالات، صباح يوم الثلاثاء الماضى، حيث تم إخراج جسد القديس من مزاره، ووضعه أمام الهيكل وظل طوال فترة الاحتفالات.

تمت فاعليات الاحتفال وسط إجراءات احترازية وتنظيمية مشددة، بمشاركة المجموعات الكشفية بالإيبارشية.