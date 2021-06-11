تعرف على تفاصيل حفل افتتاح بطولة اليورو 2020

ساعات قليلة تفصلنا عن حفل افتتاح بطولة يورو 2020 الذي سيقام على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما، قبل مباراة منتخب إيطاليا أمام تركيا مساء اليوم الجمعة، في ضربة البداية للبطولة.

بطولة اليورو

وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، بعضًا من تفاصيل حفل إفتتاح البطولة، حيث سيتم عرض مقطع فيديو في ملعب "الأولمبيكو" والذي سيعيد تتبع الستين عامًا الماضية من المسابقة الأوروبية، ثم سيصل إلى أرض الملعب أسطورتان للمنتخب الإيطالي وهما أليساندرو نيستا وفرانشيسكو توتي.

وسيدخل ستة فرسان من شرطة الولاية يرتدون زيًا تاريخيًا، وسيظلوا مصطفين على طول مسار ألعاب القوى في الاستاد أثناء الأداء، مع الرقص باستخدام كرات الهيليوم العملاقة، وإنشاء حوار مرئي مع 12 من عازفي الإيقاع.

بطولة اليورو

ستتبع لحظة أخرى مثيرة للغاية ، حيث يؤدي المطرب الإيطالي أندريا بوتشيلي أغنية "Nessun Dorma" على أرض الملعب، بينما ستشكل البالونات الـ 24 بأعلام الدول المشاركة مجموعة واحدة من خلفه.

ومن المقرر أن يرفع شعار كأس الأمم الأوروبية إلى السماء بشكل رمزي، وتحيط به انفجار مؤثرات نارية ملونة ستشغل سقف الملعب بالكامل، على أن يكون الختام بأغنية مارتن جاريكس وبونو وذا إيدج "We Are The People" وهي الأغنية الرسمية لبطولة يورو 2020.

بطولة اليورو

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة إيطاليا ضد كرواتيا في الجولة الأولى من دور المجموعات عن المجموعة الأولى، عقب حفل الافتتاح مباشرة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.