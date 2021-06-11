"التضامن": توجيه من الرئيس بفتح حضانات جديدة بالمدارس ومراكز الشباب

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة يخضع لها أكثر من 25 ألف حضانة على مستوى الجمهورية، تخدم ما يقرب من مليون طفل، حتى سن 4 سنوات، وهى الفئة العمرية المهمة لبناء الطفل ووجدانه ويوجد لدينا 14.8 ألف حضانة مرخصة، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة وعددها يصل لـ 10.3 ألف حضانة، مضيفة: الحضانات كان تم إغلاقها بسبب جائحة كورونا حماية للعاملين والأطفال، ثم بدأ فتحها مرة أخرى تدريجا، ووصلنا إلى فتح ما يقرب من 58% من الحضانات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتعمل الحضانات حاليا بطاقة استيعابية 75% من الأطفال، موجهة حديثها لأمهات الأطفال: "الحضانة مهمة جدا".

وأضافت الوزيرة خلال ندوة "اليوم السابع"، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عندما نطرح أى خدمة يؤكد على الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، كذلك تأكيده على الاستثمار من أجل تحسين الخدمات للفئات الضعيفة، مضيفة: وجاء الرئيس بحلول ابتكارية ووجه بفتح المزيد من الحضانات في المدارس نظرا لما يتوفر بها المرافق وأدوار أرضي، وكذلك إنشاء حضانات بمراكز الشباب، وأيضا إنشاء المزيد من الحضانات فى كل قرية من مبادرة "حياة كريمة"، كذلك بتوفير التمويل لفتح المزيد من الحضانات إيمانا منه بقضية الطفولة المبكرة.