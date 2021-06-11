مقابل 700 ألف يورو.. باتشيكو يوافق على إجراء تسوية ودية مع الزمالك

أبدى البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى السابق للزمالك، موافقته على إجراء تسوية مع إدارة القلعة البيضاء، بشكل ودى، مقابل تقاضى 700 ألف يورو من إدارة النادى، بعدما تقدم المدرب البرتغالى بشكوى ضد القلعة البيضاء فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وطالب فيها بالحصول على مليون يورو و700 ألف يورو، وتأتى المفاوضات الودية بين الجانبين حتى يسحب المدرب البرتغالى شكواه من الفيفا.

وينتظر باتشيكو رد الزمالك حول متطلباته لإنهاء الأمور بصورة ودية مقابل أن يحصل على القيمة المالية بشكل فورى، أو يتم تقسيطها على قسطين، على أن يكون القسط الأول قيمته 500 ألف يورو، وحرص عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك والمسئول عن ملف القضايا على إجراء عدة اتصالات لإنهاء الأمر بشكل ودى مع المدرب البرتغالى.

وكان شريف فاروق، وكيل البرتغالى جايمى باتشيكو المدرب السابق للزمالك، قد أكد أن اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب فتحت باب التفاوض مع باتشيكو لحل أزمة مستحقاته المالية بعد تقدمه بشكوى رسمية لدى الاتحاد الدولى "فيفا"، وأضاف شريف فاروق فى تصريحات تليفزيونية، "تسعى اللجنة الحالية للتفاوض الودى مع باتشيكو وسداد مستحقاته المتأخرة ثم يقوم المدرب بسحب شكواه ضد النادى، ولكن الزمالك تأخر فى رده على الاتحاد الدولى بشأن الشكوى المقدمة.

وأوضح وكيل باتشيكو أنه من المنتظر أن تشهد الأيام القادمة جلسة مفاوضات بين مسئولى الزمالك والبرتغالى باتشيكو للتوصل إلى اتفاق يرضى الطرفين حول مستحقاته المتأخرة، كما أن المدرب يدرس عدة عروض من أندية الدورى الصينى والإماراتي.

ورحيل باتشيكو جاء بعدما قاد فريق الزمالك فى 26 مباراة بمختلف البطولات منذ عودته إلى قيادة الفريق فنياً فى 28 سبتمبر 2020، نجح البرتغالى فى تحقيق 16 فوز و6 تعادلات وتلقى 4 هزائم كان آخرها أمام الترجى التونسى، فى اللقاء الذى أقيم على استاد رادس فى الجولة الثالث من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بنتيجة 3/1.

باتشيكو لم يحصد ألقاباً مع الفريق الأبيض، ففى بداية ولايته، خسر نهائى القرن أمام الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا بنتيجة 2/1، ليتوج الأهلى بالنجمة التاسعة، كما ودع كأس مصر عقب الخسارة من طلائع الجيش فى مباراة الدور نصف النهائى بنتيجة 3/1. وسجل لاعبو الزمالك مع باتشيكو، 34 هدفاً بمختلف البطولات، فيما استقبلت الشبك البيضاء 19 هدفاً آخر.