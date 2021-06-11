تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو لموظفي الحكومة

أعلنت وزارة المالية عن تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو الجاري للعاملين بالحكومة والقطاع العام، ويأتي تقديم مواعيد صرف مرتبات هذا الشهر بمناسبة قرب انتهاء العام المالي الحالي، وكان قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية قد أصدرت كتاب دوري بخصوص نهاية العام المالي الحالي 2020 – 2021 وتقرر أن تبدأ وزارة المالية فى صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على مدار ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو وحتى يوم الخميس الموافق 17 يونيو 2021.

وقد حددت وزارة المالية تقسيم الوزارات والهيئات والمديريات والجهات المستقلة على 3 أيام من يوم 15 إلى 17 يونيو على أن يتم صرف المرتبات لمن لم يتمكن من التوقيع فى اليوم المحدد له يومي الأحد والاثنين 20، 21 يونيو وذلك وفقاً للجدول الموضح.

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو لموظفي الحكومة