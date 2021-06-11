/635467/يورو-٢٠٢٠-ضربة-البداية-بأقدام-الأساطير-الإيطالية

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم علي موقعة الرسمي "يويفا" عن ضربة بداية أمم أوروبا ٢٠٢٠، بأقدام أسطورتي إيطاليا، فرانشيسكو توتي لاعب المنتخب الإيطالي السابق وأسطورة الفريق الإيطالي روما، في مقابله أليساندرو نيستا، أسطورة فريق لاتسيو الإيطالي والمنتخب الوطنى، ويستعرض دوت الخليج تاريخ أسطورتي ضربة البداية.

من هو توتي ولماذا لقب بأسطورةإيطاليا ؟

بعد تأجيل لعام كامل تشهد الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على إنطلاق ضربة بداية بطولة أمم أوروبا ٢٠٢٠، على ملعب أولمبيكو، بروما بين منتخب إيطاليا ومنتخب تركيا، في الدور الأول من المجموعة الأولي. يتقدم فرانشيسكو توتي صاحب الخمسة وأربعون عام لاعب وأسطورة فريق روما الإيطالي اليوم على ضربة البداية، بسبب إنجازاته مع فريقة ومنتخب بلاده، بالرغم من قلة الجوائز التي حققها مع الأثنين، ففي فريق ذئاب إيطاليا لم يتوج مع الفريق إلا ببطولة الدوري لنسخة واحده، ومع المنتخب فلم يتوج معه إلا ببطولة كأس العالم ٢٠٠٦ على حساب منتخب الديوك الفرنسية.

المنتخب الإيطالي

ولد ألسندرو نيستا في مارس ١٩٧٦، لاعب وأسطورة فريق لاتسيو الإيطالي والمنتخب الوطنى، علي في صفوف ميلان ومن أبرز وأقوى مدافعي منتخب إيطاليا على مر التاريخ الإيطالي،وتوج معهم ببطولة كأس العالم ٢٠٠٦، وشارك في نهائي يورو ٢٠٠٠، ولكن خرج منتخب الديوك الفرنسية بالبطولة.

يشهد يورو ٢٠٢٠ على حدث تاريخي منذ نشأت البطولة في عام ١٩٥٦، وهو إنطلاق البطولة على ١١ ملعب مختلف على الصعيد الأوروبي، وذلك بسبب إنتشار فيروس كورونا، وتنظم البطولة بهذا الشكل لمحاولة السيطرة على تفشي الفيرس، والذي كان السبب الرئيسي في العام الماضي في تأجيل البطولة لموسم كامل.

قائمة منتخب إيطاليا في البطولة

حراسة المرمى: أليسيو كراجنو (كالياري)، جيانلويجي دوناروما (ميلان)، أليكس ميريت (نابولي)، سلفاتوري سيريجو (تورينو).

خط الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي (لاتسيو)، أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)، كريستيانو بيراجي (فيورنتينا)، ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، جورجيو كيلليني (يوفنتوس)، جيوفاني دي لورنزو (نابولي)، أليساندرو فلورنزي (باريس سان جيرمان)، مانويل لازاري (باريس سان جيرمان - لاتسيو)، جيانلوكا مانشيني (روما)، ليوناردو سبينازولا (روما)، رافائيل تولوي (أتالانتا).

خط الوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، جايتانو كاستروفيلي (فيورنتينا)، بريان كريستانتي (روما)، مانويل لوكاتيلي (ساسولو)، لورنزو بيليجريني (روما)، ماتيو بيسينا (أتالانتا)، ستيفانو سينسي (إنتر)، ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان).

خط الهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو)، دومينيكو بيراردي (ساسولو)، فيديريكو برنارديسكي (يوفنتوس)، فيديريكو كييزا (يوفنتوس)، فينسينزو جريفو (فرايبورج)، سيرو إيموبيل (لاتسيو)، لورنزو إنسيني (نابولي)، مويس كين (باريس سان جيرمان)، ماتيو بوليتانو (نابولي)، جياكومو راسبادوري (ساسولو).