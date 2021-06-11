صور- فى جولة مع النواب.. وزيرة التضامن تشيد بمنتجات معرض ديارنا

جدة - نرمين السيد - أجرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، يرافقها الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وعدد من أعضاء المجلس، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لأروقة معرض "ديارنا للأثاث والمفروشات والسلع المعمرة"، المقام بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، والذى يختتم فعالياته 13 يونيو الجارى.





والتقت وزيرة التضامن وأعضاء مجلس النواب خلال الجولة بالعارضين، حيث استمعوا لشرح واف لمنتجاتهم وآرائهم فى المعرض، كما أشادوا بحسن التنظيم.

واحتفل العارضون بالنجاح الكبير الذى حققه المعرض، وحجم الإقبال الكبير الذى شهده المعرض فى دورته الحالية، مقدمين الشكر لوزيرة التضامن لدعمها المتواصل لهم وحرصها على تشجيعهم وهو ما كان له أكبر الأثر فى نجاح المعرض.





من جانبهم، وجه أعضاء مجلس النواب خالص الشكر والتقدير لوزارة التضامن الاجتماعى على المجهود الكبير المبذول فى المعرض، مؤكدين أنه يوجه أكثر من رسالة مهمة منها الحفاظ على هوية المنتج المصرى وتشجيعه.

كما أثنوا على الأهداف التى تسعى وزارة التضامن الاجتماعى لتحقيقها من المعرض والتى تتضمن تشجيع صغار المنتجين فى إطار برنامج "فرصة" للتأهيل لسوق العمل، ودعم المشروعات متناهية الصغر، والمساعدة فى تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية، فضلًا عن ترشيد الاستهلاك المبالغ فيه فى تجهيز منازل الزوحية، وخفض نسبة المواطنين المعرضين لأن يكونوا غارمين بسبب الاستدانة والاقتراض، والتركيز على بناء أسرة سليمة.

ويدعم معرض "ديارنا للأثاث والمفروشات والسلع المعمرة" الأسر غير القادرة على إتمام الزواج، وتحفيز الشباب على بناء أسر سليمة وعدم الإحجام عن الزواج، حيث يستهدف المعرض تسويق برنامج "مودة" لتوعية المقبلين على الزواج، كما يشجع صغار المنتجين ويدعم المشروعات متناهية الصغر، والمساعدة فى تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية، وذلك تنفيذاً لأهداف برنامج الأسر المنتجة "ديارنا" ومراكز التكوين المهنى التى تقوم على تدريب صغار الصناع.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور من 10 صباحًا إلى 10 مساءً، بمشاركة 300 عارض من بينهم 200 عارض لمنتجات الأثاث من صغار المنتجين التابعين للجمعيات التعاونية الإنتاجية ومنتجى مدينة الاثاث بدمياط، كما يشارك فى المعرض 100 عارض لمستلزمات المفروشات من منتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة من محافظات:"القاهرة، الوادى الجديد، شمال وجنوب سيناء، الفيوم، الغربية، دمياط، المنوفية، القليوبية، الاسكندرية، أسوان، سوهاج، والبحر الأحمر".

كما تشارك بالمعرض شركة الأزياء الراقية بسلع معمرة واستهلاكية لاستكمال منظومة تجهيز العرائس من أجهزة وأثاث ومفروشات.