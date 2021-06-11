وزير الاستثمار السودانى يشيد بمواقف الرئيس السيسى الداعمة لبلاده

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور الهادى محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية السودان، وحضر اللقاء المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.





واستهل رئيس الوزراء المقابلة، بتوجيه التهنئة للوزير السودانى على توقيع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، معربًا عن أمله فى أن تسهم المذكرة فى تعزيز العلاقات الاستثمارية مع السودان الشقيق، لا سيما وأن هناك توجيهات دائمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتعاون الكامل مع الأشقاء فى السودان.

من جانبه، نقل وزير الاستثمار والتعاون الدولى السودانى تحيات رئيس وزراء السودان، الدكتور عبد الله حمدوك إلى الدكتور مدبولى، معربًا عن ثقته فى أن المذكرة التى تم توقيعها ستفيد السودان، وتسهم فى تعزيز العلاقات الأخوية المتنامية بين الشعبين المصرى والسودانى.

كما أعرب الوزير السودانى، عن عميق شكر السودان للرئيس السيسى، على مواقفه القوية الداعمة للسودان، وكلمته المناصرة لقضايا السودان فى مؤتمر باريس الأخير.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولى، اللقاء، بالإعراب عن اعتزازه بالزيارات الثلاث التى أجراها إلى جوبا، متمنيًا لشعب جنوب السودان الاستقرار والتنمية.

جاء ذلك على هامش مشاركة مدبولى، فى فعاليات الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية.