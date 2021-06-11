موقع أفريقى: تصنيع مصر للقاح كورونا محليا خطوة هامة للقارة السمراء

سلط موقع كوارتز أفريكا الأفريقى الضوء على اقتراب مصر من إنتاج لقاح كورونا يتم تصنيعه فى القارة السمراء، وقال إن نجاح مصر فى تصنيع اللقاح سيجعلها ثانى دولة فى أفريقيا تصنع لقاحا ضد كوفيد 19، ففى إبريل الماضى، بدأت شركة اسبين الدوائية فى جنوب أفريقيا فى تصنيع لقاح جونسون أند جونسون فى أحد منشأتها.

ووصف الموقع التطورات فى مصر بأنها تمثل خطوة هامة فى الدفع لزيادة قدرة أفريقيا على تصنيع اللقاحات محلية بدلا من استيرادها من الخارج.

ولفت الموقع إلى تلقى الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات 1400 لتر من مكونات اللقاح من الصين فى أواخر مايو الماضى، وسيتم استخدامها فى تصنيع 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك، وتهدف مصر إلى تطعيم 40% من سكانها ضد كورونا بنهاية العام الحالى، وتتوقع تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح سينوفاك فى العام الأول من الإنتاج.

وقال موقع كوارتز أفريكا إن مصر واحدة من الدول القليلة فى أفريقيا التى لديها قدرات تصنيع اللقاح، ولديها تجربة كبيرة فى التعامل مع فيروسات مثل شلل الأطفال وحمى الوادى المتصدع، لكن فاكسيرا ركزت من قبل على مراحل الإنتاج الأخيرة مثل ملء القوارير باللقاحات وتعبئة الدواء للتوزيع.