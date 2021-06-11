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/635468/3-مشاهد-من-لقاء-نجوم-الأهلي-والزمالك-في-منزل-السفر-الإماراتي-صور
استقبل حمد الشامسي سفير دولة الإمارات والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، عددا من لاعبي قطبي كرة القدم المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك، وتواجد في اللقاء أفشة صانع ألعاب القلعة الحمراء، وشيكابالا قائد فريق القلعة البيضاء، وفق بيان لسفارة الإمارات، ويستعرض دوت الخليج صور لقاء لاعبي القطبين مع حمد الشامسي.
وأكد الشامسي، أنه يهتم بالرياضة لأنها ترسخ قيم التسامح والتعاون والتعارف بين الشعوب كونها لغة سلام ومحبة وتواصل عالمية وتوطد العلاقات بين البلدان، وكذلك الرياضيين لأنهم يعدون دبلوماسيين وقوى ناعمة لها دورها في تقريب العلاقات ونشر الثقافات.
المشهد الأول
تواجد الثنائي محمد مجدي أفشة صانع ألعاب المارد الأحمر، وأحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك، في اللقاء في تلازم وتناسق من قبل الأثنين، دون النظر إلي التعصب الكروي، وذلك دليل على الروح الرياضية التي تسود الكرة المصري، وطرفي القطبين.
المشهد الثاني
تواجد ياسر إبراهيم مدافع فريق النادي الأهلي، ولاعب الزمالك السابق، في اللقاء في تواجد صامت دون الحراك في اللقاء بالرغم من تواجد التجانس بين باقي لاعبي الفريقين في اللقاء، وكان ذلك بسبب حساسية ياسر في تواجده وسط طرفي القطبين في مجلس واحد، وهو ما أثر عليه في الصمت بسبب رحيلة من الزمالك وإنضمامه للأهلي.
المشهد الثالث
قام حمد الشامسي سفير دولة الإمارات والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، مأدبة عشاء تكريمية في لقاء يسوده الروح الرياضة بحضور أعضاء البعثة الدبلوماسية وتم تبادل الهدايا التذكارية، وسط أجواء، تسودها الروح الرياضية والترفيهية، من قبل جميع الأطراف في المجلس .
لاعبي القطبين المصري
وحضر اللقاء محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب نادى الزمالك، طارق حامد، ومحمود حمدى الونش، ومحمد عبد الشافى، وأحمد زيزو، ومحمد مجدى قفشه، وياسر إبراهيم، وأحمد يوسف، ومحمد شريف، وأيمن أشرف، ومحمود جنش.
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