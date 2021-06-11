/635470/يورو-2020-تعرف-على-الكرة-الرسمية-للبطولة-صور

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وشركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" والتي تقام في الفترة ما بين 11 يونيو و 11 يوليو 2020، ويستعرض دوت الخليج صور وتوضيح الرسومات على الكرة الرسمية للبطولة.

وقال "اليويفا" في بيان له إن البطولة الأوروبية التي ستنطلق في 12 يونيو القادم أصبح لها كرة رسمية وأن "التنوع الذي تمتاز به يورو 2020 هي مصدر الإلهام الذي أنتج هذه الكرة"...وستستخدم الكرة الجديدة بشكلها المميز، الذي يعكس "الوحدة والحماس"، على حد وصف "اليويفا"، في مباريات النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أوروبا التي ستكون حدثا فريدا من حيث التنظيم كونها ستقام في 12 مقرا مختلفا، وذلك لأنها ستكون بمثابة إحياء للذكرى الـ 60 لانطلاق هذه البطولة العريقة.

وأكد "اليويفا" أن تصميم الكرة الجديدة لـ "يورو 2020" مستوحى من فكرة عبور الجسور وطمس الحدود والتنوع الذي سيميز البطولة من خلال خليط فريد من الفن وكرة القدم.

وأضاف "اليويفا" في بيانه : " عندما صممنا الكرة الرسمية بحثنا دائما عن انعكاس الثقافة وروح الشارع التي سنبرزها بفخر داخل الملعب ".

بطل نسخة يورو 2016

وتعد بطولة كرة القدم الأوروبية 2020 هي النسخة السادسة عشرة من بطولة أمم أوروبا تُقام منافساتها كل أربع سنوات، والتي تقام تحت رعاية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم و ستشهد هذه النسخة مشاركة 24 منتخباً، وستقام منافسات البطولة ، في 12 مدينة في 12 دولة أوروبية.

يذكر أن حامل اللقب في النسخة الماضية للبطولة هو منتخب البرتغال الفائز باللقب في النسخة السابقة -بطولة أمم أوروبا 2016 والتي جرت بفرنسا.

أبرز التطورات في البطولة

وستشهد هذه النسخة استخدام نظام حكم الفيديو المساعد والمعروف بتقنية الفار ( VAR) في بطولة أمم أوروبا..وكذلك ستشهد البطولة زيادة في الجوائز المالية المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للفرق المشاركة، بواقع 49 مليون يورو ، حيث بلغ مجموع الجوائز في هذه البطولة ما يقارب 317 مليون مليون يورو ، بينما بلغ إجمالي قيمة الجوائز المالية في نسخة 2016 ما يقارب 268 مليون يورو .