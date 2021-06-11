/635471/موعد-نتيجة-الشهادة-الاعدادية-بالفصل-الثاني-في-الشرقية-٢٠٢١

تستعد مديرية التربية و التعليم في محافظة الشرقية، لاعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما يتعلق باستعداد مديرية التربية والتعليم، لإعلان امتحانات الشهادة الإعدادية، وإليكم التفاصيل:-

نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية ٢٠٢١

قال رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم ومدير مديرية التعليم بالشرقية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الاعدادية لهذا العام يبلغ ١١٨ ألف و ١١٨ طالب وطالبة مقسمين الي 11577 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية العامة و2965 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و66 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية للصم و10 طلاب بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين.

أضاف رمضان عبد الحميد، أن الطلاب أدوا الامتحانات أمام 731 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث عقدت الامتحانات وسط اجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والعمال وجميع المشاركين في امتحانات هذا العام.

أكد أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، والتأكيد علي توافر أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه، وتهيئه الجو المناسب للطلاب لآداء الإمتحانات في سهولة ويسر.

أضاف وكيل الوزارة أن جميع اسئلة الامتحانات بكافة المواد جاءت من منهج الفصل الدراسي الثاني طبقا لتعليمات وزارة التربية و التعليم حيث حددت النهاية العظمي الدرجات ب ٢٨٠ درجة.

رابط النتيجة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية

وتعلن نتيجة الشهادة الإعدادية عقب اعتماد انتهاء أعمال كنترول الشهادة الإعدادية بالمحافظة من اعداد النتيجة و نسب النجاح و الطلاب العشرة الاوائل، حيث يقوم المحافظ الدكتور ممدوح غراب باعتماد النتيجة ، لتعلن بعد ذلك علي رابط المديرية التعليمية الرسمي بالمحافظة.

انتهاء الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية فى القاهرة والإسماعيلية وعدد من المحافظات

الجدير بالذكر، أن امتحانات الاعدادية قد انتهت بالقاهرة والاسماعيلية واسيوط والبحيرة والدقهلية والقليوبية والاقصر وبني سويف والشرقية والبحر الاحمر يوم الاثنين 7 يونيو 2021 ، بينما انتهت امتحانات الاعدادية في الجيزة ومطروح وسوهاج والمنيا والاسكندرية والمنوفية و كفر الشيخ وبورسعيد يوم الخميس 10 يونيو 2021.