صور.. خالد عبدالغفار: وكالة الفضاء ستسلم منحة أقمار صناعية للدول الإفريقية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الجمعة، فى فعاليات منتدى الفضاء الأوروبى الإفريقى رفيع المستوى، بحضور الدكتور محمد القوصى رئيس وكالة الفضاء المصرية، والذى يعقد بمدينة لشبونة عاصمة البرتغال خلال الفترة من 10 إلى 11 يونيو الجارى، وتنظمه البرتغال خلال فترة توليها لرئاسة مجلس الاتحاد الأوروبى، ووزارة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالى البرتغالية، وبدعم من المفوضية الأوروبية، بحضور مانيوال هيتور، وزير تكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى البرتغالى، ومسؤولى مفوضية الاتحاد الأوروبى، والاتحاد الإفريقى، وعدد من وزراء التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا الأفارقة، ودول العالم كسويسرا وألمانيا والنمسا.

وخلال كلمته قدم الوزير، شكره للبرتغال بصفته رئيسًا لمجلس الاتحاد الأوروبى على تنظيم هذا المنتدى المهم، واتخاذ هذه المبادرة الرئيسية، مشيرًا إلى انعقاد القمة الإفريقية الأوروبية الأولى بين إفريقيا والاتحاد الأوروبى فى القاهرة عام 2000، والقمة الثانية فى لشبونة ديسمبر 2007، لافتًا إلى أنه خلال تلك القمة تم تبنى "الاستراتيجية المشتركة بين الاتحاد الأوروبى وإفريقيا" و"خطة العمل" و"إعلان لشبونة".

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى استضافة مصر المقر الرئيسى لوكالة الفضاء الإفريقية، والتى سيكون ممثلًا بها جميع الدول الإفريقية الـ54، فضلًا عن تجهيز مدينة الفضاء المصرية بأحدث الأجهزة والإمكانات الرئيسية لتقنيات الفضاء.

كما أوضح الوزير، أنه تم افتتاح وكالة الفضاء المصرية عام 2018، إلا أن الأنشطة الفضائية المصرية بدأت قبل ذلك بكثير، حيث أطلقت مصر القمر الصناعى Egypt Sat 1فى عام 2007، وEgypt sat 2Aفى عام 2019، و NARSSCUBE – 1,2 عام 2019، مؤكدًا أنه سيتم إطلاق Nexsat 1 و Misrsat 2فى عام 2022.

وأشار إلى إعلان مصر عام 2019 عن مبادرة تطوير الأقمار الصناعية الإفريقية فى مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الإفريقية "TICAD-7"، بمشاركة السودان وكينيا ونيجيريا وغانا وأوغندا، والذى كان بمثابة نواة للتعاون والمشروعات التجريبية التى تلاها عدد من المشروعات الأخرى والمبادرات الهامة، مضيفًا توقيع مصر لعدد من اتفاقيات التفاهم مع المركز الوطنى الفرنسى للدراسات الفضائية، للتعاون فى مجالات استخدام الذكاء الاصطناعى فى تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاته، وكذلك طب الفضاء، فضلًا عن الإعداد لمشروع اتفاقية سيتم توقيعها مع جنوب إفريقيا.

وأكد عبدالغفار، أنه خلال الشهر المقبل سيتم فى مصر البدء فى برنامج تدريبى وبناء قدرات لـ 18 باحثًا إفريقيًا شابًا فى مجالات فضائية مختلفة، فضلًا عن قيام وكالة الفضاء المصرية بتسليم مجموعات أقمار صناعية تعليمية "ESK" كمنحة للدول الإفريقية، وستوفر ESK للباحثين والطلاب جميع الخبرات والمهارات التقنية التى تمكنهم من إجراء المزيد من أبحاث الفضاء.

كما أكد الوزير خلال كلمته على أن مصر تولى أهمية كبرى لتوطيد علاقاتها مع الدول الإفريقية الشقيقة فى مجال الأنشطة الفضائية لمواجهة تحديات تغير المناخ، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى عام 2019، أكد على التزام مصر بهذا التعاون، مضيفًا: "اعتمدنا الكثير من الإجراءات فى المراحل الأولى والنهائية لبناء بنية تحتية فضائية صلبة فى المدارس والجامعات ولتشجيع البحث العلمى فى مصر".

وتابع: "نستهدف تحويل مصر إلى مركز للتدريب والبحث والتطوير فى الأنشطة الفضائية، وتبنى وتشجيع الشباب الإفريقى على استشراف آفاق جديدة فى علوم الفضاء وإعدادهم لتحول الاقتصاد الرقمى وتطوير ودعم التقنيات الناشئة، ونشر استخدام صور الأقمار الصناعية لدعم الأنشطة، خصوصًا فى مجال الزراعة، وتحفيز الاستكشاف والابتكار وتقديم فوائد اجتماعية واقتصادية لتحسين حياة جميع الأفارقة".

كما أكد الوزير على أنه من خلال اعتماد تعاون شامل فى مجال الفضاء مع إفريقيا، يمكن معالجة وتسهيل الكثير من الموضوعات الرئيسية المتعلقة "بأهداف التنمية المستدامة" و"جدول أعمال الفضاء الإفريقى 2063" بطريقة مناسبة، كما يمكن تحديد التحديات الرئيسية وحلها كالفقر والهجرة غير الشرعية، مضيفًا أن هناك حاجة إلى الابتكار والأساليب الذكية ومجموعة الأدوات الجديدة، لمواجهة التحديات فى القارة ولكنها تحتاج إلى الدعم والتشجيع وتبادل الخبرات.

وفى ختام كلمته أكد الوزير، أن وكالة الفضاء الإفريقية ستكون أداة تسريع أساسية للتعاون مع أوروبا، وأن مصر لن تألو جهدًا فى تعزيز التعاون متعدد الأطراف فى مجال الفضاء، مشيرًا إلى أن جميع المرافق والبنية التحتية لمشروعات الفضاء متوفرة فى مصر، ونحن على استعداد لأن نصبح شريكًا موثوقًا به، موضحًا أنه سيتم تقديم كل الدعم للأشقاء فى إفريقيا للاستفادة من تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها، مطالبًا الاتحاد الأوروبى بمناقشة إنشاء "برنامج تدريب الفضاء الأوروبى - الإفريقى" فى مصر، مؤكدًا أن وكالة الفضاء المصرية ستقدم الدعم اللوجستى الكامل لهذا البرنامج، والذى يمكن أن يوفر دورات تدريبية سنوية ودرجات تأهيل للطلاب والباحثين الأفارقة.

جدير بالذكر أن المنتدى يهدف إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بالفضاء فى ظل التحولات الرقمية، وكذلك الموضوعات المتعلقة بالأرض، بما يسهم فى تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل وتنمية المهارات، إلى جانب تعزيز التعاون الأوروبى الإفريقى فى رصد الأرض، وأنظمة المعالجة وتطبيقاتها.