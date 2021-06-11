مدبولى يلتقى الأمين العام لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وامكيلى مين، الأمين العام لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وحضر اللقاء المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.





واستهل رئيس الوزراء، المقابلة بالإعراب عن تمنياته بأن يسهم إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية فى زيادة حجم التبادل التجارى بين دول القارة، بما ينعكس على ارتفاع معدلات النمو وزيادة فرص العمل.

وأضاف مدبولى، أن سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية يقع عليها دور كبير فى ضمان التطبيق الأمثل لبنود الاتفاقية، وحث مزيد من الدول الإفريقية على التصديق على الاتفاقية.

من جانبه، أكد الأمين العام لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أنه سيجرى جولة فى عدة دول فى شرق وغرب إفريقيا، لحثها على التصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية.

كما أعرب عن شكره لمصر لأنها فى طليعة الدول الداعمة لاتفاقية التجارة الحرة القارية، وتبذل جهودًا مشكورة فى تعزيز العمل الإفريقى المشترك.

واختتم وامكيلى مين، حديثه بالإشارة إلى أنه سيطلع رئيس الوزراء خلال زياراته القادمة لمصر على تطورات الجهود الجارية بشأن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية.

جاء ذلك على هامش مشاركة مدبولى، فى فعاليات الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية.