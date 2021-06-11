عاجل.. الرئيس السيسى: سعدت بلقاء أخى الأمير محمد بن سلمان

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس السيسى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "سعدت اليوم بلقاء أخى الأمير محمد بن سلمان .. وقد تركز لقاءنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك".

وأوضح الرئيس: "وأؤكد اعتزازى الدائم بالعلاقات المتميزة التى تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمى والشعبى".

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، فى مدينة شرم الشيخ، الأمير الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وذكر السفير بسام راضى عبر حسابه على "فيسبوك": "لقاء الأشقاء اليوم فى شرم الشيخ بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية".