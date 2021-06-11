وزير الأوقاف: الصدقة ليست بديلا للإجراءات الاحترازية أو التداوى وطلب العلاج

جدة - نرمين السيد - ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، خطبة الجمعة بمسجد "سيدى المرسى أبوالعباس" بمحافظة الإسكندرية، بحضور محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير محمد محمد نظير أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية بالمحافظة، وبمراعاة الضوابط الاحترازية والإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعى.





وفى بداية خطبته، أشار وزير الأوقاف، إلى قول النبى، صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيهِنَّ، وَأُحَدِّثُكُم حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبدٍ مِن صَدَقَةٍ، وَلا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، وَلا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّه عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ"، فبعد أداء ما فرضه الله، عز وجل، علينا من صلاة وزكاة وصيام وحج على المستطيع، يأتى باب الصدقات وباب فروض الكفايات، وفرض الكفاية هو ما إذا فعله البعض سقط عن الباقين، وإن لم يفعله عموم الناس أثم الجميع.

وأشار إلى أن إطعام الجائع وكساء العارى ومداواة المريض من باب فروض الكفايات، والأصل فى الصدقات أن من فعلها كان له الأجر والثواب العميم، غير أننا نحتاج فى زماننا هذا إلى مزيد من الصدقات وفعل الخيرات بصفة عامة، فنرى ما يجتاح العالم الآن من بلاء ووباء، والذى نسأل الله، عز وجل، أن يعجل برفعه عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وبعد انتشار فيروس كورونا، تابعنا ما انتشر حول ما يسمى بالفطر الأسود بصورة شاقة على أى نفس بشرية، ولكن ما علاقة ذلك بكثرة الصدقات، النبى "صلى الله عليه وسلم يقول: "حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزكاةِ، ودَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، واسْتَقْبِلوا أَمْوَاجَ البلاءِ بِالدعاءِ والتَّضَرُّعِ".

ولفت إلى أن الصدقة ليست بديل للإجراءات الاحترازية، أو بديل للتداوى وطلب العلاج، مضيفًا: "نحن بحاجة إلى الدواء والدعاء، فالأسباب لا تعمل وحدها، وإنما تعمل بإعمال الله لها، فعلينا أن نأخذ بأسباب التداوى وبأسباب الدعاء والصدقة، وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نشكر نعمة الصحة".

وأوضح أن النبى، صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِى سِرْبِهِ مُعَافًى فِى جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا"، وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم: "يُصْبِحُ عَلى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحدِكُمْ صَدَقةٌ"، فعلينا أن نشكر نعمة الصحة بمزيد من الصدقات، فالغنى يتصدق بماله، وأما الفقير إذا لم يجد ما يتصدق به، فقد فتح الله له أبوابا كثيرة "فكُلُّ تَسْبِيحةٍ صدقَةٌ، وكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَكْبِيرةٍ صدقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمعْرُوفِ صَدقَةٌ، وَنَهْى عَنِ المُنكَرِ صدقَةٌ. وَيُجْزِيءُ مِنْ ذلكَ ركْعتَانِ يَرْكَعُهُما منَ الضُّحَى".

كما أكد أن الكلمة الطيبة صدقة فيقول الحق سبحانه: "أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ"، كما أن تبسمك فى وجه أخيك صدقة، يقول النبى، صلى الله عليه وسلم: "لا تحْقِرَنَّ من المعرُوفِ شيْئًا، ولوْ أنْ تلْقَى أخاكَ بوجْهٍ طلْقٍ" وهذا من عميم فضل الله، عز وجل، أن فتح الباب واسعًا، مشيرًا معاليه إلى أن صدقة الغنى ليست فى مجرد الذكر والدعاء، بل فى إطعام الجائع، وكساء العارى، ومداواة المريض، وكذلك تجهيز المعدات اللازمة لمداوة مصابى كورونا، فإذا لم تكف الصدقات، فإننا نأخذ من أموال الزكاة، لأن دفع المرض مقدم على دفع الجوع، لأن الإنسان قد يصبر على الجوع ولا يصبر على المرض، كما علينا أن نشكر النعمة بمزيد من الصدقات حتى يرفع الله، عز وجل، عنا الوباء والبلاء، ومن لم يتعظ بتخطف الموت حوله فلا واعظ له، فالموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، يقول النبى صلى الله عليه وسلم: "الجنَّةُ أقربُ إلى أحدِكم من شراكِ نعلِه، والنَّارُ مثلُ ذلِكَ".