فى عيدها الثالث.. تنسيقية الأحزاب تستعرض اليوم ما قدمته للحياة السياسية

جدة - نرمين السيد - يدير الحوار النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب رئيس حزب العدل، وبلال حبش نائب محافظ بنى سويف وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكريم عبدالعاطى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسيد أبوفرحة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويناقش المشاركون فى الندوة، تجربة التنسيقية، وأثرها فى زيادة وعى الشباب، ودورها فى الأزمات والمبادرات التى قدمتها، وتمكين الشباب والمرأة، ومراحل تطور التنسيقية وخططها المستقبلية.

كما تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونها السياسى، مساء غدا السبت، بعنوان "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء".

وتتضمن مناقشات الصالون الذى يديره الإعلامى أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة إلى التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب والتنسيقية تكاملية أم تنافسية.

ويشارك فى الصالون إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب محمد عزمى، وسها سعيد أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعمرو يونس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وسلمى السيرتى عضو التنسيقية، والكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ.

كما يناقش المشاركون فى الصالون أهم مبادرات التنسيقية، ووجودها فى الحياة النيابية، وما تقدمه للشباب، وعملية التدريب والتأهيل والعمل داخل التنسيقية، ومستقبل الكيان وخططه القادمة.