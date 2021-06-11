عاجل.. الرئيس السيسى يلتقى الأمير محمد بن سلمان فى شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. وذكر السفير بسام راضى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "لقاء الأشقاء اليوم فى شرم الشيخ بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية".

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