بندوة حوارية وصالون سياسي.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحتفل بالذكرى الثالثة لانطلاقها

تقيم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة حوارية على منصة «CLUB HOUSE» بعنوان في عيدها الثالث ماذا قدمت التنسيقية للحياة السياسية؟ وذلك مساء اليوم الجمعة الموافق 11 يونيو الجاري.

يدير الحوار النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكريم عبد العاطي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسيد أبوفرحة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويناقش المشاركون في الندوة، تجربة التنسيقية، وأثرها في زيادة وعي الشباب، ودورها في الأزمات والمبادرات التي قدمتها، وتمكين الشباب والمرأة، مراحل تطور التنسيقية وخططها المستقبلية.

كما تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونها السياسي مساء غدا السبت بعنوان:

"تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء".

وتتضمن مناقشات الصالون الذي يديره الإعلامي أحمد عبدالعصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة الي التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب والتنسيقية تكاملية أم تنافسية.

ويشارك في الصالون إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب محمد عزمي، وسها سعيد أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعمرو يونس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وسلمى السيرتي عضو التنسيقية، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ.

كما يناقش المشاركون في الصالون أهم مبادرات التنسيقية، ووجودها في الحياة النيابية، وما تقدمه للشباب، وعملية التدريب والتأهيل والعمل داخل التنسيقية، ومستقبل الكيان وخططه القادمة.