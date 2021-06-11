الرئيس السيسى بعد لقاء "بن سلمان": أؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة بين مصر والسعودية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الجمعة، في مدينة شرم الشيخ، الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، في مدينة شرم الشيخ اليوم.

وقال الرئيس السيسى، عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان .. وقد تركز لقاءنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك .. وأؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على على المستويين الرسمي والشعبي"