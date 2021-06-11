/635469/تاريخ-مواجهات-الأهلي-والترجي-التونسي-قبل-لقاء-نصف-نهائي-أفريقيا-2021

تأهل الأهلي والترجي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث صعد المارد الأحمر على حساب صندوانز الجنوب إفريقي، بينما صعد فريق الترجي بفوزه بركلات الترجيح أمام فريق شباب بلوزداد بنتيجة 3/2. ويخوض النادي الأهلي مباراة الذهاب في تونس، وذلك قبل أن يلعب مباراة العودة في مصر.

التقى النادي الأهلي مع فريق الترجي في البطولات الإفريقية بواقع 20 مباراة بين الفريقين، وتمكن المارد الأحمر من التفوق في المواجهات أمام فريق الترجي، حيث استطاع النادي الأهلي الفوز في 8 مباريات، بينما حقق فريق الترجي الفوز في 4 مباريات، كما تعادل الفريقين في 8 مباريات.

ويستطلع موقع دوت الخليج معكم جميع المواجهات المباشرة بين الأهلي والترجي في جميع البطولات الإفريقية، حيث من الممكن تقسيم تلك المواجهات على ثلاثة مراحل كالأتي:

مواجهات الأهلي والترجي في التسعينات

التقى النادي الأهلي والترجي في عام 1990، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وسيطر التعادل السلبي على مبارتي الذهاب والعودة بين الفريقين، وتمكن الترجي تحقيق الفوز في ركلات الترجيح بنتيجة 4/2.

مواجهات الأهلي والترجي منذ بداية الألفية الثانية وحتي عام 2010

التقى المارد الأحمر وفريق الترجي التونسي في عام 2001، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وسيطر التعادل السلبي على مباراة الذهاب ةالتي لعبت بالقاهرة، بينما استطاع الأهلي التأهل إلى نصف نهائي البطولة عن طريق إحراز سيد عبدالحفيظ هدف التعادل للنادي الأهلي بعد أن كان الترجي متقدما بهدف.

والتقى الفريقين مرة أخرى في عام 2007، في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتمكن الأهلي من الفوز في مباراة القاهرة بنتيجة 3/0، بينما فاز فريق الترجي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في تونس.

وجاءت المواجهة الرابعة بين الأهلي والترجي في عام 2010، وذلك في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وحقق المارد الأحمر الفوز في المباراة الأولى بالقاهرة بنتيجة 2/1، بينما استطاع فريق الترجي إقصاء الأهلي من البطولة، وذلك بعدما فاز في المباراة الثانية بتونس بهدف دون رد، ليتأهل بذلك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مواجهات الأهلي والترجي من بعد 2010 حتى الأن

جاءت المواجهة الخامسة للأهلي والترجي في عام 2011، في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز فريق الترجي في المباراة الأولى والتي أقيمت في تونس بهدف دون رد، بينما انتهت المباراة الثانية بالقاهرة بالتعادل الإيجابي1 /1.

وبعد كل تلك المواجهات الصعبة التي تمت بين الفريقن، شهد عام 2012 المواجهة السادسة بين الفريقين، ولكن جاءت تلك المواجهة في نهائي دوري الأبطال، والتس استطاع المارد الأحمر من التتويج بهذه النسخة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تعادل الفريقن في المباراة الأولى بالقاهرة بنتيجة 1/1، بينما فاز الأهلي في المباراة الثانية برادس بنتيجة 2/1، وتوج بالبطولة.

والتقى الفريقن مرة أخرى في عام 2015، في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، واستطاع المارد الأحمر من تحقيق الفوز في مبارتي الذهاب والعودة، حيث انتهت مباراة الذهاب بينتيجة 3/0، بينما انتهت مباراة العودة بنتيجة 1/0.

وجاءت المواجهة الثامنه بين الفريقين في عام 2017، في دور ربع النهائي من بطولة دوري الأبطال، واستطاع الأهلي بالتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، حيث انتهت المباراة الأولى بالتعادل بهدفين لكل فريق، بينما فاز المارد الأخمر بالمباراة الثانية بنتيجة 2/1.

شهد عام 2018 مواجهتين بين فريق الأهلي والترجي، حيث التقى الفريقين في دور المجموعات في مباراتين من بطولة دوري الأبطال، فاز الأهلي في مباراة، وتعادلوا في الأخرى، ثم التقوا في نفس العام في نهائي البطولة، وحقق المارد الأحمر الفوز بنتيجة 3/1، ولكن استطاع فريق الترجي بالتتويج بالبطولة، حيث فاز في مباراة الإياب بنتيجة 3/0.