/635473/المحكمة-الرياضية-رفع-غرامة-النجم-الساحيلي-إلى-مليون-و700-ألف-دولار-للأهلي

رفعت المحكمة الرياضية الدولية، قيمة غرامة نادي النجم الساحلي التونسي، للنادي الأهلي، بسبب المالي ساليف كوليبالي، مدافع الأهلي السابق ولاعب فريق الرجاء المغربي حالياً، ويستعرض دوت الخليج أبرز التطورات في تلك القضية.

قررت المحكة الدولية الرياضية، برفع قيمة المالي ساليف كوليبالي، على فريق النجم الساحلي التونسي، من قيمة مليون و 400 ألف دولار، إلي مليون و 700 ألف دولار، بجانب تحميل النادي اتعاب المحامي المختص بالقضية من قبل الطرفين.

نص قرار المحكمة الدولية أيضاً على إيقاف اللاعب عن المشاركة في المباريات، حتي يتم دفع المبلغ للنادي الاهلي، وسيتم إيقاف قيد فريق النجم الساحيلي عن أي لاعب جديد في صفوف الفريق، حتي يتم الإنتهاء من القضية ودفع المبلغ.

ماذا قدم كوليبالي مع الأهلي ؟

في صيف 2018 نجح النادي الأهلي في ضم صفقة لتدعيم الخط الخلفي بالتعاقد مع الدولي المالي ساليف كوليبالي والذي انضم في انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع مازيمبي بطل الكونغو، لكن ورغم ظهوره بشكل جيد، لكن قصة المدافع فارع الطول مع النادي الأهلي لم يُكتب لها أن تستمر حيث رحل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية التالية.

فترة ساليف كوليبالي مع الأهلي

وعلى الرغم من أن كوليبالي قضى مايقرب من 6 شهور بين جدران القلعة الحمراء، إلا أن اللاعب المالي يعتز بهذه الفترة على الرغم من أن النهاية لم تكن سعيدة.

حصل المالي ساليف كوليبالي مع النادي الأهلي 22 مباراة وثلاثة أهداف وصناعة هدفين، بالرغم من عدم تواجده في النادي الأهلي مايقرب من 6 أشهر.